飼い主の言葉に反応して、まるで意味を理解しているかのような行動をするワンちゃん。飼い主との絶妙なやりとりが、「なんてお利口さんなんでしょう」「賢い子やなぁ♡」とTikTokで話題になっています。



【動画】ママのお話に反応する”かしこかわいい”犬さん

動画に出てくるのは、日本スピッツ犬のぽてち。リビングのソファの上にちょこんと座り、ママをじっと見つめています。病院に行っているパパを一緒にお迎えに行こうと、ママがぽてちに話しかけ始めました。



「パパをね、迎えに行くんだけど…」首を傾げながらママの話に耳を傾けるぽてち。「ほんとはね、ぽてはお留守番なんだけどぉ」…！？ここまで聞いたぽてちは、”お留守番”という言葉に反応して、動き始めました。「ボクはお留守番なんだ」と思ったのか、自分のケージに戻ってしまうぽてち。



そんなぽてちに「可愛いw」とちょっと笑いつつも、ママは話を続けます。「今日ちょっと雨でぇ、お散歩行けないからぁ…、、、ぽても…パパのこと迎えに行こうか？」



その言葉を聞いたぽてちは、すぐにケージから出てきて、嬉しそうにママのもとへ！「行く♪」と言っているかのような嬉しそうな表情を見せるぽてちに、ママは優しく笑いながら「行こうか」と伝えるのでした。



ママにはツンデレ！？飼い主に話を聞いた

YouTubeに投稿された続きの動画では、大好きなパパに会えて喜びを隠しきれていなかったぽてち。普段のぽてちについて、飼い主であるママに話を聞きました。



ーー普段から、動画のように会話を理解してそうだなと思うことは多いですか？



「文章として理解しているかはわかりませんが、単語は理解していると思います。『パパ』『留守番』『散歩』『ごはん』『りんご』『病院』『先生』『可愛い』『行こう』『行けない』など…。さらに、私たちの仕草や空気感も読み取って、自分の行動を決めているように感じます。



例えばシャンプーの準備をしていると、何も言わなくても察して警戒し始めます。動きがどこか人間っぽく見えるところも、面白くて可愛いポイントです」



ーーぽてちはパパが大好きでママにはツンデレだそうですね…！？



「私にも甘えてきますが、やはり『パパ好き』だと思います…！特に散歩前のテンションが全然違います。パパと散歩に行けるとわかると、行く前から走り回って喜びますが、私のときは『あっ、はい』という感じで淡々としています（笑）



パパが家にいるのに、私が散歩に連れていくと、すぐに帰りたがることもあります。そんなぽてちですが、私の体調が悪い時にはなんだかんだで近くにいてくれたりもします（パパにはしません）」



ーーぽてちの好きなところや、日本スピッツ犬の魅力は？



「まず見た目の魅力として、真っ白でふわふわの被毛に加え、横顔が狐やオオカミのように凛々しく、正面から見ると童顔でアザラシのように見えるところが好きです。耳もキレイな三角形で、光が当たると桃色に見え、個人的にとても美しいと思っています。



さらに、話しかけると首をかしげてじっと聞いてくれる姿や、反応がとても素直なところ、人間くさい行動など、観察すればするほど可愛らしく面白いです。



毎日の生活のなかで、笑ったり驚いたり、ときには振り回されたりもしながら、人生にたくさんの感情や彩りを与えてくれる、大切な存在です」



YouTubeチャンネル『日本スピッツ犬のぽて山田』、TikTok（@poteyamada）やInstagram（@com.a.8）では、パパにはデレデレ♡、ママにはちょっぴりツンデレなぽてちの、楽しい日常を見ることができます。



（まいどなニュース／ラジオ関西・五ヶ瀬 あお）