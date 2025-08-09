「フィギュアスケート・サマーカップ」（９日、木下カンセーアイスアリーナ）

男子ショートプログラムが行われた。２０２２年北京五輪銀メダルの鍵山優真（オリエンタルバイオ・中京大）は、８４・９４点をマークし、暫定首位に入った。「トーループは回りすぎた。フリップは練習より踏み切る力が少し弱かった」と振り返った。

序盤の４回転−２回転のトーループでは着氷が乱れ、続く４回転フリップでは転倒。３回転トーループで立て直したが「ちょっと慎重になりすぎてしまった」とした。

７月に名古屋市内で行われたみなとアクルス杯に続き、今季２試合目のローカル大会。鍵山は「練習の延長線上」と位置づけている。

昨季までのＳＰは、サルコー、トーループのジャンプの構成だったが、五輪シーズンの今季から、サルコーをフリップに変えた。理由は「パーフェクトと思った試合でもなかなか点数が伸びない。限界を感じた」から。「例えば、１１０点台を目指していくために、羽生選手ならもちろんとれるけど、自分はサルコーの構成だとステップもスピンも、満点に近くないと無理。自分の持っている武器で１１０点台をどうやったら狙えるか考えた時、フリップにワングレードアップすることを考えていた」と説明した。

今大会には山本、友野、三浦らトップ選手も参加。鍵山は「夏の全日本みたい。モチベーションになっている」という。「オリンピックを狙ってこの時期から出てくる。自分自身にも負けないように厳しい練習を送っていけたら」と刺激を受けながらレベルアップしていく。