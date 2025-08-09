¡Ú¹©¾ì¥ë¥Ý¡Û±ÕÂÎ¾®ÂÞÄ´Ì£ÎÁ¥á¡¼¥«¡¼¤Î¥æ¥Ë¡¦¥Õ¡¼¥É¡¢Ç¼Æ¦¤Î¤¿¤ì¡¦¤«¤é¤·¤òÀ½Â¤¡¢¤¿¤ì¤ä¥½¡¼¥¹¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¼ÂÀÓ1Ëü·ï°Ê¾å¡¢¶ñºàÆþ¤ê±ÕÂÎÄ´Ì£ÎÁ¤Ë¶¯¤ß
¥æ¥Ë¡¦¥Õ¡¼¥É(ÀéÍÕ¸©°õÀ¾»Ô)¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Î¤¿¤ì¡¦¤«¤é¤·¤Ê¤É¤Î±ÕÂÎ¾®ÂÞÄ´Ì£ÎÁ¤ËÆÃ²½¤·¤¿¿©ÉÊ¥á¡¼¥«¡¼¤À¡£
1858Ç¯¤ËÀéÍÕ¸©Á¥¶¶»Ô¤ÇÁÏ¶È¤·¡¢ºÚ¼ï¤ä¤«¤é¤·¼ï¤Î½¸²Ù¤äºñÌý¡¢ÈÎÇä¶È¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
1965Ç¯¤ËÀßÎ©¤·¡¢Åö»þ¤ÏÊ´¤¬¤é¤·¤¬°ìÈÌÅª¤À¤Ã¤¿Ãæ¡¢Îý¤ê¤«¤é¤·¤ò¥Õ¥£¥ë¥à¤Ç¥Ñ¥Ã¥¯¤·¤¿À½ÉÊ¤ò¸¦µæ¡¦³«È¯¤·¤¿¡£¾®ÂÞ½¼Å¶µ»½Ñ¤¬³ÎÎ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿»þÂå¤Î¤¿¤á¡¢½¼Å¶µ¡³£¤«¤éÆ±¼Ò¤ÇÆÈ¼«¤Ë³«È¯¤·¡¢Îý¤ê¤«¤é¤·¤ÎÉ÷Ì£¤òÄ¹´ü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤ÆÊÝ»ý¤Ç¤¤ë¾®ÂÞ¤òÀ½ÉÊ²½¤·¤¿¤È¤¤¤¦¡£
°ÊÍè¡¢¤«¤é¤·¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢¤¿¤ì¤ä¥½¡¼¥¹¡¢¥·¥í¥Ã¥×¤Ê¤É¡¢Â¿¼ïÂ¿ÍÍ¤Ê±ÕÂÎ¾®ÂÞÄ´Ì£ÎÁ¤ò¼ê³Ý¤±¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¼ÂÀÓ¤Ï1Ëü·ï°Ê¾å¤Ë¤Î¤Ü¤ë¡£Ì£¤Î³«È¯¤«¤éÀ½Â¤¡¢¾®ÂÞ¤Ø¤Î½¼Å¶¤Þ¤Ç°ì´Ó¤·¤Æ¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£²áµî¤Ë¼ÂÀÓ¤Î¤Ê¤¤¤¿¤ì¤Ç¤â°ÍÍê¤ò¼õ¤±¡¢¼ÂºÝ¤Ë¿©¤Ù¤Ë¤¤¤¯¤Ê¤É¼ÂÊª¤ò³Î¤«¤á¤¿¾å¤Ç³«È¯¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Çä¾å¤ÎÈ¾Ê¬¤Û¤É¤òÇ¼Æ¦¤Î¤¿¤ì¤ä¤«¤é¤·¤òÀê¤á¡¢»Ä¤êÈ¾Ê¬¤Ï¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£¸áÁ°¤È¸á¸å¤Ç°Û¤Ê¤ëÀ½ÉÊ¤òÀ½Â¤¤¹¤ëÆü¤â¤¢¤ë¡£
¾®ÂÞ¤Î¤¿¤á¡¢¥µ¥¤¥º¤Ê¤É¾¦ÉÊ¤Îµ¬³Ê¼«Í³ÅÙ¤¬¹â¤¤¤³¤È¡¢¥Ü¥È¥ë¤äÉÓ¡¢¥Ý¡¼¥·¥ç¥ó¥«¥Ã¥×¤ÈÈæ¤ÙÄã¥³¥¹¥È¤Ê¤³¤È¡¢¤´¤ß¤ÎÇÑ´þÊýË¡¤¬ÍÆ°×¤Ç´Ä¶¤Ë¤ä¤µ¤·¤¤¡¢¤Ê¤É¤È¤¤¤Ã¤¿ÍøÅÀ¤¬¤¢¤ë¡£
²Ã¤¨¤ÆÆ±¼Ò¤Ï¡¢¾®¥í¥Ã¥ÈÀ¸»º¤¬¤Ç¤¤ë¡£Â¾¼Ò¤Ç¤Ï1t¤«¤é¤ÎÀ½Â¤¤âÂ¿¤¤Ãæ¡¢Æ±¼Ò¤Ç¤Ï150Ô¤«¤é¾¦ÉÊ²½¤¬²ÄÇ½¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
Æ±¼Ò¤Î¶¯¤ß¤Ï¡¢Æñ°×ÅÙ¤¬¹â¤¤¶ñºàÆþ¤ê¤Î¤¿¤ì¤ò¹âÉÊ¼Á¤Çºî¤ì¤ë¤³¤È¤À¡£¶ñºàÆþ¤ê¤Ï¡¢¾®ÂÞ¤ò¥·¡¼¥ë¤¹¤ëºÝ¡¢¶ñºà¤ò¥·¡¼¥ë¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤È·ä´Ö¤¬¤Ç¤Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢Æñ¤·¤¤¤È¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¢¡Ìó30À½ÉÊ¤ò¾ï»þÀ½Â¤¡¢¹ç·×¤ÇÌó50Âæ¤Î¾®ÂÞ½¼Å¶µ¡¤òÊÝÍ
À½Â¤¤Ï¡¢¸¶ÎÁÁÒ¸Ë¤«¤é±¿¤ó¤Ç¤¤¿¸¶ÎÁ¤ò·×ÎÌ¼¼¤Ç·×ÎÌ¤·¡¢À½Â¤¼¼¤Ç¥Ö¥ì¥ó¥É¤¹¤ë¡£¤½¤Î¸å¡¢½¼Å¶¼¼¤Ç¾®ÂÞ¤Ë½¼Å¶¤·¡¢À½ÉÊ¸¡ºº¼¼¤òÄÌ¤Ã¤¿¤Î¤Á¡¢À½ÉÊÁÒ¸Ë¤Ç½Ð²Ù¤òÂÔ¤Ä¤È¤¤¤¦Î®¤ì¤À¡£
·×ÎÌ¼¼¤Ç¤ÏËèÆüÌó30À½ÉÊ¤Î¤¿¤ì¤Ë»È¤¦¸¶ÎÁ¤ò·×ÎÌ¤¹¤ë¡£¸¶ÎÁ¤Ï¿ôÂ¿¤¯¤½¤í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢¸¶ÎÁ¤ËÈÖ¹æ¤ò¿¶¤Ã¤Æ´ÉÍý¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÈÖ¹æ¤Ç´ÉÍý¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢»÷¤¿¤è¤¦¤ÊÌ¾Á°¤Î¸¶ÎÁ¤¬¤¢¤ê¼è¤ê°ã¤¨¤òËÉ»ß¤¹¤ë¤¿¤á¤À¡£
¤«¤é¤·¤ÎÀ½Â¤¤Ï¡¢·×ÎÌ¼¼¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¤«¤é¤·À½Â¤¼¼¤Ç¹Ô¤¦¡£¤«¤é¤·¼ï¤ò»¤¤êÄÙ¤·¤¿¤¢¤È¡¢¿Ý¤ä±ö¤òÆþ¤ì¤Þ¤¿»¤¤Ã¤ÆÃ¦µ¤¤¹¤ë¤³¤È¤Ç½ÐÍè¾å¤¬¤ë¡£
¤¿¤ì¤ÎÀ½Â¤¼¼¤Ç¤Ï¡¢Ç¼Æ¦¤Î¤¿¤ì°Ê³°¤Ë¤â¡¢¹õÌª¤ä²¹ÀôÍñ¤Î¤¿¤ì¡¢¥Ç¥ß¥°¥é¥¹¥½¡¼¥¹¤Ê¤É¤òÀ½Â¤¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¸¶ÎÁ¤ËÅ½¤é¤ì¤¿¥·¡¼¥ë¤Ï¡¢ºî¤ëÀ½ÉÊ¤´¤È¤Ë¿§Ê¬¤±¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¼è¤ê°ã¤¨¤òËÉ¤²¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£·×ÎÌ¤·¤¿¸¶ÎÁ¤ò¡¢³ø¤ÇÙøÙÂ¤·¤Ê¤¬¤é²ÃÇ®¤¹¤ë¡£ÎäµÑ¤Ê¤É¡¢À½ÉÊ¤´¤È¤Î¹©Äø¤ò·Ð¤¿¸å¡¢¥¿¥ó¥¯¤Ë¤¿¤ì¤òÆþ¤ì½¼Å¶¼¼¤ËÁ÷±Õ¤¹¤ë¡£
½¼Å¶¼¼¤Ï¡¢¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¤ËÉÙ¤ó¤À¤¿¤ì¤ò½¼Å¶¤¹¤ëÂè1½¼Å¶¡¢Ç¼Æ¦¤¿¤ì¤ä¤«¤é¤·¤ò½¼Å¶¤¹¤ëÂè2½¼Å¶¤¬¤¢¤ë¡£¹ç·×¤ÇÌó50Âæ¤Î¾®ÂÞ½¼Å¶µ¡¤òÍ¤¹¤ë¡£¼Ì¿¿¤Ï¤«¤é¤·¤Î½¼Å¶¤ÎÍÍ»Ò¡£
¾®ÂÞ¤Ï¡¢¥ª¡¼¥½¥É¥Ã¥¯¥¹¤Ê3Êý¥·¡¼¥ë¤Î¾ì¹ç¡¢¤Þ¤º½ÄÊÒÊÕ¤Ë¥·¡¼¥ë¤·¤ÆÅû¾õ¤Ë¤·¤¿¸å¡¢¤½¤³¤Ë±ÕÂÎ¤òÃíÆþ¤·²£¤ÎÊÕ¤Ë2²ó¥·¡¼¥ë¤¹¤ë¡£
¾®ÂÞ¤Î¶¤Ë¥ß¥·¥óÌÜ¤òÆþ¤ì¤ëºÝ¤Ï¡¢¾¯¤·¤º¤ì¤ë¤À¤±¤ÇÃæ¿È¤¬Ï³¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¦¤¿¤á¡¢¡ÖÁ¡ºÙ¤ÊÄ´À°¤¬É¬Í×¤À¡×¤È¤¹¤ë¡£
¤Þ¤¿¡¢Îã¤¨¤Ð¥é¡¼ÌýÆþ¤ê¤Îñ»Ò¤Î¤¿¤ì¤Î¾ì¹ç¤Ï¡¢2¤Ä¤Î¥Î¥º¥ë¤½¤ì¤¾¤ì¤«¤éÆþ¤ì¤ë2±Õ½¼Å¶¤ò¹Ô¤¦¡£Ìý¤Ï¿å¤è¤ê·Ú¤¤¤È¤¤¤¦À¼Á¤«¤é¡¢¥¿¥ó¥¯Æâ¤Ç¤¿¤ì¤È¥é¡¼Ìý¤¬Ê¬Î¥¤·¤Æ¤·¤Þ¤¤¶ÑÅù¤ËÆþ¤ì¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦»öÂÖ¤òÈò¤±¤ë¤¿¤á¡¢ÊÌ¡¹¤Î¥Î¥º¥ë¤òÍÑ¤¤¤Æ½¼Å¶¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
½¼Å¶¤·¡¢È¢µÍ¤á¤µ¤ì¤¿¾®ÂÞ¤Ï¡¢À½ÉÊ¸¡ºº¼¼¤ËÁ÷¤é¤ì¤ë¡£ÇËÂ»¤ä±ø¤ì¤¬¤Ê¤¤¤«¡¢À½Â¤ÆüÉÕ¤¬µºÜ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤«¡¢¾ÞÌ£´ü¸Â¤¬¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤Ê¤É¤ò¸¡ºº¤¹¤ë¡£À½ÉÊ¤´¤È¤Ë¥µ¥ó¥×¥ë¤âÊÝ´É¤·¡¢¥µ¥ó¥×¥ë¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¾®ÂÞ¤Î¾õÂÖ¤â³ÎÇ§¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
Æ±¤¸À½ÉÊ¤Ç¤â¡¢¥í¥Ã¥È¤´¤È¤ËËèÆü¸¡ºº¤·¡¢°Â¿´°ÂÁ´¤ÊÀ½ÉÊ¤òÆÏ¤±¤ë¤³¤È¤ËÅØ¤á¤Æ¤¤¤ë¡£À½ÉÊ¸¡ºº¼¼¤Ç¸¡ºº¤Ë¹ç³Ê¤·¤¿À½ÉÊ¤Ï¡¢À½ÉÊÁÒ¸Ë¤ËÊÝ´É¤µ¤ì¡¢ÃíÊ¸¤Ë±þ¤¸¤Æ½Ð¸Ë¡¦½Ð²Ù¤µ¤ì¤ë¡£
