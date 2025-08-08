『バッドボーイズ』ウィル・スミス＆マイケル・ベイ監督、方向性の相違で再タッグならず
『バッドボーイズ』2作品でタッグを組んだウィル・スミスとマイケル・ベイ監督。ウィルが主演するNetflixの新作映画『Fast and Loose（原題）』で再び組む予定だったが、ベイ監督が降板したことが分かった。
【動画】映画『バッドボーイズ RIDE OR DIE』ファイナル予告
Deadlineによると、『Fast and Loose』は、ジョン・ホーバーとエリック・ホーバー、クリス・ブレムナーが脚本を担当。襲撃を受けて記憶を失った犯罪組織のボスが、CIAのエージェントとして二重生活を送っていたことに、徐々に気が付いていく物語。アクションを重視するベイ監督と、コメディ色を強く出したいウィルとの間で、意見が食い違い、ベイ監督がプロジェクトから降りることになったそうだ。この10月に撮影開始を予定しており、Netflixでは早急に新監督を探すものとみられる。
2人は、1995年に公開されたアクションコメディ『バッドボーイズ』で初めてタッグを組み、大ヒットを記録。同作は、ベイ監督の監督デビュー作であり、それまでシットコム『ベルエアのフレッシュ・プリンス』で知られていたウィルを、映画スターの座に押し上げた作品でもある。2003年公開の第2弾『バッドボーイズ2バッド』でもコラボレーションしたものの、ベイ監督は、2020年の『バッドボーイズ フォー・ライフ』と2024年の『バッドボーイズ RIDE OR DIE』には参加しなかった。
なおベイ監督は、この後パラマウント・ピクチャーで『トランスフォーマー』シリーズの最新作を手掛けるほか、シドニー・スウィーニー主演のゲーム原作映画『OutRun（原題）』も控えている。
