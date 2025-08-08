上野公園で手水舎デビュー！ 外国人カップルの卒業旅行をFREE RIDEが完全サポート
AIライター自動執筆記事
この記事は、AIライターによる自動執筆記事です。投稿者の事前確認を経ていますが、不自然な文章や情報の欠落が生じている可能性があるため、元動画と併せてご確認ください。
YouTubeチャンネル「イチマルク｜FREE RIDE」では、来日直後の外国人観光客を車で案内し、宿泊先まで送迎するシリーズ〈FREE RIDE〉を配信している。案内役のJukiaは今回、アメリカ出身のカップルを東京・上野公園へ招き、車内トークと日本文化体験の一部始終を紹介した。
秋葉原で声をかけられた2人は、Jukiaの車に乗車。来日の理由について彼は、大学の卒業旅行として「遠くてクールな場所に行きたかった」と話した。幼少期からアニメや日本食が好きだったこと、家族の誰も日本を訪れたことがないこと、さらに叔母が日本生まれであることなど、日本への多面的な憧れを語っている。
日本の第一印象については、「街がとてもきれいで、人々のマナーが良い」と述べ、「ニューヨークとはまったく違う」と比較。静けさと秩序に感銘を受けたという。Jukiaは「日本を選んでくれてありがとう！」と感謝の言葉を返した。
2人の出会いは、テニスとSNSのダイレクトメッセージがきっかけだったことも明かされた。また、「日本人が観光客に対して不快に感じることは？」といった質問を通じて、日本人へのリスペクトを示していた。
上野公園では、Jukiaが手水舎での作法をレクチャー。初来日ながら丁寧に学ぶ姿から、日本文化への敬意がうかがえた。また、Jukiaが「幸運と成功祈願」としてお守りを手渡す場面や、夏祭りの屋台でマンゴーミルク味のかき氷を味わい、「とても大きい」「おいしい！」と笑顔を見せる様子も印象的だった。
夜は上野の居酒屋『天海』を訪れ、刺身、天ぷら、手羽先などを堪能した。二人は「おいしい！」と日本語を繰り返し、日本料理に積極的に挑戦していた。とりわけ彼は日本食への興味は尽きず、「串」の意味をJukiaに聞いたり、醤油ブランド「キッコーマン」についての知識を披露し、彼女はその博識ぶりに驚いていた。
動画の終盤では、彼女がポッドキャスト配信者であることが明かされ、Jukiaの登録者数を知って驚嘆。「インフルエンサーと話す夢がかなった」と喜んだ。旅を振り返り、彼女は「Jukiaたちに出会えたことかな！」、彼も「今日のことは忘れられないよ」と語り、日本への愛情をさらに深めたようだった。
チャンネル情報
【FREE RIDE】空港に着いたばかりの外国人の方を車でおもてなししているチャンネルです。 Picking up people from all over the world at the airport and give them a free tour in Tokyo
youtube.com/@109-FREERIDE YouTube