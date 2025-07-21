¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¡×¤Î¥µ¥Þ¡¼¥·¡¼¥º¥ó¤¬¥¢¥Ä¤¤¡ª¥Ë¥å¡¼¥¨¥é¤È¤Î¥³¥é¥ÜT¤â¸ÂÄêÈ¯Çä
Åìµþ¡¦Ä®ÅÄ»Ô¤ÎÆîÄ®ÅÄ¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤Ë¤¢¤ë¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à ¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯7·î5Æü¤«¤é8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç¡¢²Æ¤òËþµÊ¤Ç¤¤ë¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¤¬³«ºÅÃæ¤À¡£
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î´ÛÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²Æ¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇPOP¤Ê²Æ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£1. ²Æ»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â½¼¼Â
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ÌµËÅ¤Ë¤â¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤âÈ¯¸«¡ª
ÀÖ¤¤²°º¬¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ø¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¡×¤â¥¢¥¤¥¹ÌÏÍÍ¤ËÊÑ¿È¡£¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦²Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇPOP¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Íè´Û¼ÔÁ´°÷¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)¡£²Æ¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ä¼êÄ¢¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¢£2. NEW ERA(R)¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¡ª¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ï³Æ¼ï1ÅÀ¸Â¤ê¤ÎÁèÃ¥Àï
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢¡õ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEW ERA(R) (¥Ë¥å¡¼¥¨¥é)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊÂè1ÃÆ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÄÌÇ¯¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Âµ¤â¤È¤Ë¤Ï¡ÖNEW ERA(R)¡×¤Î¥í¥´¤ÈSNOOPY MUSEUM TOKYO¤Î»É¤·¤å¤¦¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î°ì¥³¥Þ¤òÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤É¤Á¤é¤âM¡¦L¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°ì¿Í³Æ¼ï1ÅÀ¤º¤Ä¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÁª¤ó¤Ç¡£Âè2ÃÆ¤â´ë²èÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¡ª
¢£3. ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ª¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò
¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤â¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥É¥Ã¥°¥Ï¥¦¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥¡¼¥ê¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(ÊÌÇä¤ê)¤òÁª¤ó¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î´°À®¡ª
¥ì¥¶¡¼¤È¥á¥¿¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¸°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£Í§Ã£¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤Æ¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡£
¢£4. ´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥¹¥¿¥ó¥×ºî¤ê
Âç¿Íµ¤¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸ºî¤êÂÎ¸³¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó(Á´4¼ïÎà)¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇPOP¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¥·¥å¥ë¥Ä¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÈñÍÑ¤Ï500±ß¤Ç¡¢ËèÆü10»þ¡Á18»þ(ºÇ½ª¼õÉÕ17»þ30Ê¬)¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ºî¤ì¤ë¡ÖOSMO(¥ª¥¹¥â)¡×¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄÉ²Ã¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¡Ö¸ú²Ì²»¡õ¥ï¡¼¥É¡×¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¡ÖÊ¸»ú¡×¤â¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ºî¤ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡×(1320±ß)¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¸å¡¢¥¹¥È¥¢½Ð¸ýÀè¤Ë¤¢¤ëOSMOµ¡¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¡£²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¢£5. ¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ªPEANUTS Cafe¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖPEANUTS Cafe¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼ ¥Ñ¥Õ¥§¡×(1518±ß)¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¡õÇòÅí¥½¥ë¥Ù¤È¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥å¥ì¤ä¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤È¡¢ÇòÅí¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬½ë¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥È¡×(1012±ß)¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²ÌÆù¤È¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¥½¡¼¥À¥Õ¥í¡¼¥È¡£¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤Î¥½¡¼¥À¤È¡¢¤È¤í¤±¤ëÇòÅí¡õ¥Ñ¥¤¥ó¤Î¥½¥ë¥Ù¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼ ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×(³Æ800±ß)¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼(¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹)¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó(¥Ñ¥¤¥ó¥½¥ë¥Ù)¡¢¥µ¥ê¡¼(ÇòÅí¥½¥ë¥Ù)¤Î¥â¥Ê¥«¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤È¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£6. ´ë²èÅ¸¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¡õ8·î10Æü¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ë²èÅ¸¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤äËå¤Î¥µ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Ìó45ÅÀ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÅ¸¼¨¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¸ø¼°¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¼¼Æâ¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ìó2²óÊ¬¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤Ç1Ç¯´ÖÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¡ÖSPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP(Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È)¡×¤Ê¤é¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´Éô³Ú¤·¤á¤Æ¤ªÆÀ¡£3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤Æ¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖPEANUTS Cafe¡×¤Ç¤Î¿©»ö¤¬5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤â¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC
¡Ú²èÁü¡Û¥¤¥Ù¥ó¥È´ü´ÖÃæ¤Î´ÛÆâ¤ÎÍÍ»Ò¤ò¸«¤ë
´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢¥¢¥¤¥¹¤Ë¥×¡¼¥ë¤Ë¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤Ë¡Ä¤¤¤í¤¤¤í¤Ê²Æ¤ò³Ú¤·¤à¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò¥¸¥ã¥Ã¥¯¡ª¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇPOP¤Ê²Æ¤ÎÀ¤³¦´Ñ¤ËÊñ¤Þ¤ì¤Ê¤¬¤é¡¢º£¤À¤±¤Î¸ÂÄê¥°¥Ã¥º¤ä¥«¥Õ¥§¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ÂÎ¸³·¿¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ó¥Æ¥£¤Ê¤ÉÀ¹¤ê¤À¤¯¤µ¤ó¤ÎÆâÍÆ¤ò³Ú¤·¤á¤ë¡£¤³¤³¤Ç¤Ï¥¤¥Ù¥ó¥È¤ò100¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È³Ú¤·¤à¤¿¤á¤Ë¡¢²¡¤µ¤¨¤Æ¤ª¤¤¿¤¤6¤Ä¤Î¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£
¢£1. ²Æ»ÅÍÍ¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥¢¡¼¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡ª¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤â½¼¼Â
¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ë°ìÊâÂ¤òÆ§¤ßÆþ¤ì¤ë¤È¡¢¥¨¥ó¥È¥é¥ó¥¹¤ÎÅ·°æ¤Ç¤Ï¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÍ·¤Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¢¡¼¥È¤¬¤ª½Ð·Þ¤¨¡£ÌµËÅ¤Ë¤â¥Ó¥Ë¡¼¥ë¥×¡¼¥ë¤ÇÈô¤Ó¹þ¤ß¤ò¤¹¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥¢¡¼¥È¤âÈ¯¸«¡ª
ÀÖ¤¤²°º¬¤¬ÆÃÄ§Åª¤Ê¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¡Ø¥Ù¥ê¡¼¡¦¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥Û¡¼¥à¡Ù¡×¤â¥¢¥¤¥¹ÌÏÍÍ¤ËÊÑ¿È¡£¥¢¥¤¥¹¤ò¿©¤Ù¤Æ¤Ò¤ÈµÙ¤ß¤·¤Æ¤¤¤ë¥Ó¡¼¥°¥ë¡¦¥¹¥«¥¦¥È¤Ê¤É¡¢¤¤¤Ä¤â¤È¤Ï°ã¤¦²Æ¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤Î¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤¿¤Á¤Ë²ñ¤¨¤ë¤Î¤â¤³¤Î»þ´ü¤À¤±¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇPOP¤Ê¥Õ¥©¥È¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Ç¡¢»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤ò»£±Æ¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¤µ¤é¤Ë´ü´ÖÃæ¤Ï¡¢Íè´Û¼ÔÁ´°÷¤Ë¥Î¥Ù¥ë¥Æ¥£¤È¤·¤Æ¡Ö¥µ¥Þ¡¼¡¦¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¡×¤ò¥é¥ó¥À¥à¤Ç1Ëç¥×¥ì¥¼¥ó¥È(¢¨¤Ê¤¯¤Ê¤ê¼¡Âè½ªÎ»)¡£²Æ¤é¤·¤¤¥¯¥ê¥¢ÁÇºà¤Î¥¹¥Æ¥Ã¥«¡¼¤Ï¡¢¥¹¥Þ¥Û¥±¡¼¥¹¤ä¼êÄ¢¤ËÅ½¤Ã¤Æ¤â¤«¤ï¤¤¤¤¡ª
¢£2. NEW ERA(R)¥³¥é¥ÜÂè1ÃÆ¡ª¸ÂÄêT¥·¥ã¥Ä¤Ï³Æ¼ï1ÅÀ¸Â¤ê¤ÎÁèÃ¥Àï
¡ÖÀ¤³¦¤Ç¤³¤³¤Ë¤·¤«¤Ê¤¤¡×¥°¥Ã¥º¤¬¤½¤í¤¦¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥àÆâ¤Î¥·¥ç¥Ã¥×¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Ø¥Ã¥É¥¦¥§¥¢¡õ¥¢¥Ñ¥ì¥ë¥Ö¥é¥ó¥É¡ÖNEW ERA(R) (¥Ë¥å¡¼¥¨¥é)¡×¤È¤Î¥³¥é¥Ü¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¾¦ÉÊÂè1ÃÆ¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëT¥·¥ã¥Ä¤¬ÅÐ¾ì¡£
ÄÌÇ¯¤Ç»È¤¤¤ä¤¹¤¤¡Ö¥í¥ó¥°T¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¡¢¥¥ã¥Ã¥×¤òÈï¤Ã¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î»É¤·¤å¤¦¤¬¥ï¥ó¥Ý¥¤¥ó¥È¡£Âµ¤â¤È¤Ë¤Ï¡ÖNEW ERA(R)¡×¤Î¥í¥´¤ÈSNOOPY MUSEUM TOKYO¤Î»É¤·¤å¤¦¤âÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤µ¤ê¤²¤Ê¤¤¤ª¤·¤ã¤ì´¶¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¡ÖT¥·¥ã¥Ä¡×¤Ï¥µ¥ó¥°¥é¥¹¤ò¤«¤±¤¿¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î°ì¥³¥Þ¤òÂçÃÀ¤ËÇÛÃÖ¤·¤¿¥¯¡¼¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¡£¤É¤Á¤é¤âM¡¦L¤Î2¥µ¥¤¥ºÅ¸³«¤Ç¡¢ÃË½÷Ìä¤ï¤ºÃåÍÑ¤Ç¤¤ë¡£°ì¿Í³Æ¼ï1ÅÀ¤º¤Ä¤Î¹ØÆþÀ©¸Â¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¸¤Ã¤¯¤êÁª¤ó¤Ç¡£Âè2ÃÆ¤â´ë²èÃæ¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢º£¸å¤ÎÅ¸³«¤â³Ú¤·¤ß¡ª
¢£3. ¼«Ê¬¹¥¤ß¤Ë¥«¥¹¥¿¥Þ¥¤¥º¡ª¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¤ÇÀ¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¢¥¤¥Æ¥à¤ò
¡Ö¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥¹¥È¥¢¡×¤Ç¤Ï¡¢¹¥¤¤Ê¥Á¥ã¡¼¥à¤òÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æºî¤ë¡Ö¥«¥¹¥¿¥à¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à¡×¤â¿·¤¿¤ËÃç´ÖÆþ¤ê¡£¥Ù¡¼¥¹¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ï¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥É¥Ã¥°¥Ï¥¦¥¹¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥ì¥¶¡¼¥¡¼¥ê¥ó¥°¡£¤³¤ì¤Ë¹¥¤¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î¥á¥¿¥ë¥Á¥ã¡¼¥à(ÊÌÇä¤ê)¤òÁª¤ó¤ÇÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤ë¤È¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¢¥¤¥Æ¥à¤Î´°À®¡ª
¥ì¥¶¡¼¤È¥á¥¿¥ë¤ÎÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤¬¤ª¤·¤ã¤ì¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢¸°¤Ë¤Ä¤±¤¿¤ê¡¢»È¤¤Êý¤Ï¼«Í³¼«ºß¡£Í§Ã£¤È¤ª¤½¤í¤¤¤Çºî¤Ã¤¿¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ë¤·¤¿¤ê¤¹¤ë¤Î¤â¤¹¤Æ¤¡£¥¹¥¿¥Ã¥Õ¤Î¥¤¥Á¥ª¥·¥¢¥¤¥Æ¥à¤È¤Î¤³¤È¤Ç¡¢Çä¤êÀÚ¤ìÁ°¤Ë¥²¥Ã¥È¤·¤¿¤¤¡£
¢£4. ´ü´Ö¸ÂÄê¡ª¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸¡õ¥¹¥¿¥ó¥×ºî¤ê
Âç¿Íµ¤¤Î´Ì¥Ð¥Ã¥¸ºî¤êÂÎ¸³¤Ë¡¢´ü´Ö¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¥Ç¥¶¥¤¥ó(Á´4¼ïÎà)¤¬ÅÐ¾ì¡£¥«¥é¥Õ¥ë¤ÇPOP¤Ê¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¤³¤Î²Æ¤À¤±¤ÎÆÃÊÌ»ÅÍÍ¡£¥¬¥Á¥ã¥¬¥Á¥ã¤ò²ó¤·¤Æ¥é¥ó¥À¥à¤Ç½Ð¤Æ¤¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ë¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ÈÆ±¤¸¥·¥å¥ë¥Ä¥Õ¥©¥ó¥È¤Î¥¢¥ë¥Õ¥¡¥Ù¥Ã¥È¥·¡¼¥ë¤òÅ½¤Ã¤Æ¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë´Ì¥Ð¥Ã¥¸¤òºî¤Ã¤Æ¤ß¤è¤¦¡£ÈñÍÑ¤Ï500±ß¤Ç¡¢ËèÆü10»þ¡Á18»þ(ºÇ½ª¼õÉÕ17»þ30Ê¬)¤ËÂÎ¸³²ÄÇ½¡£
¤µ¤é¤Ë¡¢¼«Ê¬¤À¤±¤Î¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ë¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ºî¤ì¤ë¡ÖOSMO(¥ª¥¹¥â)¡×¤Ë¤â¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×´ü´Ö¸ÂÄê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ÄÉ²Ã¡£¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¸ÂÄê¤Î¡Ö¥Õ¥ì¡¼¥à¡×¡Ö¸ú²Ì²»¡õ¥ï¡¼¥É¡×¤«¤é¹¥¤¤Ê¤â¤Î¤òÁª¤Ó¡¢¡ÖÊ¸»ú¡×¤â¼«Í³¤ËÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¤Æ¡¢À¤³¦¤Ë°ì¤Ä¤À¤±¤Î¥¹¥¿¥ó¥×¤¬ºî¤ì¤ë¡£¡Ö¥¹¥¿¥ó¥×¥Û¥ë¥À¡¼¡×(1320±ß)¤Ï¥Ö¥é¥¦¥ó¥º¥¹¥È¥¢¤Ç¹ØÆþ¸å¡¢¥¹¥È¥¢½Ð¸ýÀè¤Ë¤¢¤ëOSMOµ¡¤Ç¥Ç¥¶¥¤¥ó¤òºîÀ®¡£²Æ¤Î»×¤¤½Ðºî¤ê¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¢£5. ¤ªÊ¢¤â¿´¤âËþ¤¿¤µ¤ì¤ë¡ªPEANUTS Cafe¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼
¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ËÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖPEANUTS Cafe¡×¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼¡×¤ÈÏ¢Æ°¤·¤¿¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤¬³Ú¤·¤á¤ë¡£º£²ó¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡¢¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼ ¥Ñ¥Õ¥§¡×(1518±ß)¤Ï¡¢¥Á¥ç¥³¡õÇòÅí¥½¥ë¥Ù¤È¥Á¡¼¥º¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¤·¡¢¥°¥é¥¹¤ÎÃæ¤Ë¤Ï¥Ö¥ë¡¼¤Î¥¸¥å¥ì¤ä¥´¥í¥Ã¤È¤·¤¿¥Õ¥ë¡¼¥Ä¡¢¥½¥Õ¥È¥¯¥ê¡¼¥à¤Ê¤É¤òµÍ¤á¹þ¤ó¤Ç¡¢²Æ¤é¤·¤¤¥«¥é¡¼¤Ë»Å¾å¤²¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÎÃ¤·¤²¤Ê¥Ö¥ë¡¼¤È¡¢ÇòÅí¤Î¤µ¤ï¤ä¤«¤Ê´Å¤µ¤¬½ë¤¤Æü¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡ª
¡Ö¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼ ¥Õ¥í¡¼¥È¡×(1012±ß)¤Ï¡¢¥ª¥ì¥ó¥¸¤Î²ÌÆù¤È¥Ê¥¿¥Ç¥³¥³¤¬Æþ¤Ã¤¿¡¢¿©´¶¤â³Ú¤·¤á¤ë¥½¡¼¥À¥Õ¥í¡¼¥È¡£¥·¥å¥ï¥·¥å¥ï¤Î¥½¡¼¥À¤È¡¢¤È¤í¤±¤ëÇòÅí¡õ¥Ñ¥¤¥ó¤Î¥½¥ë¥Ù¤Î¥Ï¡¼¥â¥Ë¡¼¤¬¤¿¤Þ¤é¤Ê¤¤¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤Ï¡¢¥Æ¥¤¥¯¥¢¥¦¥È¥á¥Ë¥å¡¼¤Î¡Ö¥Ï¥Ã¥Ô¡¼¡¦¥µ¥Þ¡¼ ¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¡×(³Æ800±ß)¡ª¥³¥ß¥Ã¥¯¤ËÅÐ¾ì¤¹¤ë¥¢¥¤¥¹¥¯¥ê¡¼¥à¤ò¥â¥Á¡¼¥Õ¤Ë¡¢¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼(¥Ð¥Ë¥é¥¢¥¤¥¹)¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó(¥Ñ¥¤¥ó¥½¥ë¥Ù)¡¢¥µ¥ê¡¼(ÇòÅí¥½¥ë¥Ù)¤Î¥â¥Ê¥«¤ò¥È¥Ã¥Ô¥ó¥°¡£¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤ò³Ú¤·¤ó¤À¤¢¤È¡¢¥°¥é¥ó¥Ù¥ê¡¼¥Ñ¡¼¥¯Æâ¤ò»¶ºö¤·¤Ê¤¬¤éÌ£¤ï¤¦¤Î¤â¤ª¤¹¤¹¤á¡£
¥Ñ¥Õ¥§¤È¥Õ¥í¡¼¥È¤Ï¡¢¾¦ÉÊ¤Î¥³¥ó¥»¥×¥È¤È¤Ê¤Ã¤¿¥³¥ß¥Ã¥¯¤¬ÉÁ¤«¤ì¤¿¥á¥Ë¥å¡¼¥«¡¼¥ÉÉÕ¤¡£¿©¤Ù½ª¤ï¤Ã¤¿¤¢¤È¤â¡¢²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤È¤·¤ÆÂçÀÚ¤ËÊÝ´É¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¯¤Ê¤ë¡£¤³¤ì¤é¤Î¸ÂÄê¥á¥Ë¥å¡¼¤Ï2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤ÇÄó¶¡¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¼¤ÒÌ£¤ï¤Ã¤Æ¤ß¤Æ¡ª
¢£6. ´ë²èÅ¸¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¡õ8·î10Æü¤Î¥Ð¡¼¥¹¥Ç¡¼¥¤¥Ù¥ó¥È¤â¸«Æ¨¤»¤Ê¤¤¡ª
2025Ç¯8·î31Æü(Æü)¤Þ¤Ç³«ºÅÃæ¤Î´ë²èÅ¸¡Ö¥Ô¡¼¥Ê¥Ã¥Ä¡¦¥®¥ã¥ó¥°¤Î¥¹¥¯¡¼¥ë¥é¥¤¥Õ¡×¤Ç¤Ï¡¢¥Á¥ã¡¼¥ê¡¼¡¦¥Ö¥é¥¦¥ó¤äËå¤Î¥µ¥ê¡¼¡¢¤½¤·¤ÆÃç´Ö¤¿¤Á¤Î³Ø¹»À¸³è¤Ë¥Õ¥©¡¼¥«¥¹¤·¤¿Ìó45ÅÀ¤Î¥³¥ß¥Ã¥¯¤òÅ¸¼¨¡£²ÆµÙ¤ß¤Î¥µ¥Þ¡¼¥¥ã¥ó¥×¤Ç¤Î¿·¤¿¤Ê½Ð²ñ¤¤¤Ê¤É¡¢¤³¤Îµ¨Àá¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Î¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤â³Ú¤·¤á¤ë¡£
¤½¤·¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¤Î¤¬¡¢2025Ç¯8·î10Æü(Æü)¤Î¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤Î¤ªÃÂÀ¸Æü¡£¸ø¼°¤«¤é¤Ï¡Ö³Ú¤·¤¤¥¤¥Ù¥ó¥È¤¬¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤«¤â¡Ä¡©¡×¤È¤¤¤¦µ¤¤Ë¤Ê¤ë¥³¥á¥ó¥È¤¬¡£¤É¤ó¤Ê¥µ¥×¥é¥¤¥º¤¬ÍÑ°Õ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡¢º£¤«¤é¥ï¥¯¥ï¥¯¤¬»ß¤Þ¤é¤Ê¤¤¡ª
½ë¤µ¤¬¸·¤·¤¯¤Ê¤ë¤³¤ì¤«¤é¤Îµ¨Àá¡¢¼¼Æâ¤Ç²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¥ß¥å¡¼¥¸¥¢¥à¤Ï¡¢²Æ¤Î¤ª¤Ç¤«¤±¤Ë¤Ô¤Ã¤¿¤ê¡£Ìó2²óÊ¬¤ÎÆþ´ÛÎÁ¤Ç1Ç¯´ÖÄÌ¤¤ÊüÂê¤Î¡ÖSPECIAL FRIENDS MEMBERSHIP(Ç¯´Ö¥Ñ¥¹¥Ý¡¼¥È)¡×¤Ê¤é¡¢µ¨Àá¤´¤È¤ËÊÑ¤ï¤ë¥¤¥Ù¥ó¥È¤òÁ´Éô³Ú¤·¤á¤Æ¤ªÆÀ¡£3¼ïÎà¤Î¥Ç¥¶¥¤¥ó¤«¤éÁª¤Ù¤Æ¡¢ÎÙÀÜ¤¹¤ë¡ÖPEANUTS Cafe¡×¤Ç¤Î¿©»ö¤¬5¥Ñ¡¼¥»¥ó¥È³ä°ú¤Ë¤Ê¤ëÆÃÅµ¤â¡ª¥¹¥Ì¡¼¥Ô¡¼¤¿¤Á¤È²Æ¤Î»×¤¤½Ð¤òºî¤ê¤ËÂ¤ò±¿¤ó¤Ç¤ß¤Æ¤Ï¤¤¤«¤¬¡©
¢¨µ»öÆâ¤Î²Á³Ê¤ÏÆÃ¤ËµºÜ¤¬¤Ê¤¤¾ì¹ç¤ÏÀÇ¹þ¤ßÉ½¼¨¤Ç¤¹¡£¾¦ÉÊ¡¦¥µ¡¼¥Ó¥¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ·Ú¸ºÀÇÎ¨¤ÎÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¡¢É½¼¨²Á³Ê¤È°Û¤Ê¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
(C) 2025 Peanuts Worldwide LLC