CWC¤Î±Æ¶Á¤Ç¡È6000Ê¬°Ê¾å¡É¥×¥ì¥¤¤·¤¿Áª¼ê¤Þ¤Ç¡Ä¡Ä 2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤¬Ä¹¤«¤Ã¤¿Áª¼êTOP10¤Î´é¤Ö¤ì¤Ï
¥¯¥é¥Ö¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×2025¤â½ªÎ»¤·¡¢²¤½£¥È¥Ã¥×¥¯¥é¥Ö¤ÎÁª¼ê¤¿¤Á¤Ï¤è¤¦¤ä¤¯¥ª¥Õ¤ËÆþ¤ë¤³¤È¤¬¤Ç¤¤¿¡£CWC¤Ï³«ËëÁ°¤«¤éÁª¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤ë¤ÈÌäÂê»ë¤µ¤ì¤Æ¤¤¿¤¬¡¢Áª¼ê¤Î²ÔÆ¯Î¨¤Ï¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ò¸«¤ë¤ÈÊ¬¤«¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡£
¾ðÊó¥µ¥¤¥È¡ØTransfermarkt¡Ù¤ÏCWC¤¬½ªÎ»¤·¤¿¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¤Ç2024-25¥·¡¼¥º¥ó¤Î¡Ø½Ð¾ì»þ´Ö¥é¥ó¥¥ó¥°¡Ù¤òºîÀ®¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¾å°Ì¿Ø¤Î½Ð¾ì»þ´Ö¤Ï¸®ÊÂ¤ß5000Ê¬¤òÄ¶¤¨¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ì¤ÏÂåÉ½Àï¤â´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢°ìÎ®Áª¼ê¤ÏËÜÅö¤ËÂçË»¤·¤À¡£
9°Ì¡§¥è¥Ê¥¿¥ó¡¦¥¿¡¼¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡§5544Ê¬
8°Ì¡§¥ª¡¼¥ì¥ê¥¢¥ó¡¦¥Á¥å¥¢¥á¥Ë¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡§5609Ê¬
7°Ì¡§¥¸¥å¡¼¥É¡¦¥Ù¥ê¥ó¥¬¥à¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡§5707Ê¬
6°Ì¡§¥¸¥ç¥·¥å¥¢¡¦¥¥ß¥Ã¥Ò¡Ê¥Ð¥¤¥¨¥ë¥ó¡Ë¡§5738Ê¬
5°Ì¡§¥¿¥¤¥¢¥Ë¡¦¥é¥¤¥ó¥Ç¥ë¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥·¥Æ¥£¡Ë¡§5787Ê¬
4°Ì¡§¥¢¥¯¥é¥Õ¡¦¥Ï¥¥ß¡Ê¥Ñ¥ê¡¦¥µ¥ó¥¸¥§¥ë¥Þ¥ó¡Ë¡§5844Ê¬
3°Ì¡§¥Þ¥¤¥¯¡¦¥á¥Ë¥ã¥ó¡Ê¥ß¥é¥ó¡Ë¡§5926Ê¬
2°Ì¡§¥Ö¥ë¡¼¥Î¡¦¥Õ¥§¥ë¥Ê¥ó¥Ç¥¹¡Ê¥Þ¥ó¥Á¥§¥¹¥¿¡¼¡¦¥æ¥Ê¥¤¥Æ¥Ã¥É¡Ë¡§5994Ê¬
1°Ì¡§¥Õ¥§¥Ç¥ê¥³¡¦¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¡Ê¥ì¥¢¥ë¡¦¥Þ¥É¥ê¡¼¥É¡Ë¡§6480Ê¬
TOP10¤Î¤¦¤ÁÂ¿¤¯¤¬CWC½Ð¾ì¼Ô¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢Ãæ¤Ç¤â¥ì¥¢¥ë¤È¥¦¥ë¥°¥¢¥¤ÂåÉ½¤ÎÃæÈ×¤Ç¥Õ¥ë²ÔÆ¯¤·¤Æ¤¤¿¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤Î¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤Ï6000Ê¬¤ò·Ú¤¯Ä¶¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥ë¥Ù¥ë¥Ç¤ÏÅ´¿Í¥¿¥¤¥×¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤¢¤ë¤¬¡¢¤½¤ì¤Ç¤âÈèÏ«¤Ï³Î¼Â¤ËÃßÀÑ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¿·¥·¡¼¥º¥ó¤Ë¶ÚÆù·Ï¤Î¥È¥é¥Ö¥ë¤Ê¤É¤¬µ¯¤³¤é¤Ê¤¤¤³¤È¤òµ§¤ë¤Ð¤«¤ê¤À¡£
CWC·è¾¡¤Þ¤ÇÀï¤Ã¤¿PSG¤ÎÁª¼ê¤è¤ê¤â¥ì¥¢¥ë¤ÎÁª¼ê¤¬TOP10¤ËÂ¿¤¯Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÆÃÄ¹Åª¤Ç¡¢Æ±¥µ¥¤¥È¤Ï¥ì¥¢¥ë¤¬»×¤¦¤è¤¦¤Ë¥¿¡¼¥ó¥ª¡¼¥Ð¡¼½ÐÍè¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¾Úµò¤ÈÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£²ø²æ¿Í¤ÎÌäÂê¤Ê¤É¤â¤¢¤ê¡¢ÆÃÄê¤ÎÁª¼ê¤Ë°ÍÂ¸¤¹¤ë³Ê¹¥¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¤«¡£
º£¸å¤âCWC³«ºÅ¤ÎÇ¯¤ÏÁª¼ê¤ÎÉéÃ´¤¬Áý¤¨¤½¤¦¤Ç¡¢Áª¼ê¤ò¼é¤ë¤¿¤á¤Ë¥×¥ì¥¤¥¿¥¤¥à¤ò¤É¤¦¥³¥ó¥È¥í¡¼¥ë¤·¤Æ¤¤¤¯¤Î¤«¶È³¦Á´ÂÎ¤Ç¹Í¤¨¤Æ¤¤¤¯É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤½¤¦¤À¡£