ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ï»Ë¾åºÇ¹â¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡Ä¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤Î¥·¥Ó¥¢É¾²Á¤¬ÊªµÄ¡Ö²¿ÅÙ£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¡©¡×
¡¡¥ä¥ó¥¡¼¥¹¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤Î¥Ç¥ì¥¯¡¦¥¸¡¼¥¿¡¼»á¡Ê£µ£±¡Ë¤Î¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¡¦ÂçÃ«æÆÊ¿¤Ø¤Îà¥·¥Ó¥¢¤ÊÉ¾²Áá¤¬ÊªµÄ¤ò¤«¤â¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö£Æ£Ï£Ø¡×¤Ç¡ÖÈà¤Ï¤¹¤Ù¤Æ¤òÀ®¤·¿ë¤²¤¿¡£º£¡¢Èà¤Ë¤È¤Ã¤ÆÍ£°ì¤Î²ÝÂê¤ÏºÆ¤Ó¤½¤ì¤òÀ®¤·¿ë¤²¤ë¤³¤È¤À¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é¿Í¡¹¤ÏÈà¤Ë¤½¤ì¤ò´üÂÔ¤¹¤ë¤À¤í¤¦¤«¤é¤À¡£Èà¤ÏÌÜ¤ÎÎ¥¤»¤Ê¤¤Áª¼ê¤Î£±¿Í¤À¡×¤ÈÎäÀÅ¤ËÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£µ£°¡½£µ£°¤òÃ£À®¤·¡¢¥¿¥¤¥È¥ë¡¢£Í£Ö£Ð¤Ê¤ÉÂ¿¤¯¤ÎµÏ¿¤òÅÉ¤êÂØ¤¨¡¢º£µ¨¤ÏÆóÅáÎ®¤òÉü³è¤µ¤»¤ÆÏ¢ÇÆ¤ËÄ©¤ó¤Ç¤¤¤ëÂçÃ«¡£ÆÃÊÌ¤ÊÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤Ë°ã¤¤¤Ï¤Ê¤¤¤¬¡¢ÊÆ¥á¥Ç¥£¥¢¡Ö¥Þ¥ë¥«¡×¤Ë¤è¤ë¤È¡Ö¥¸¡¼¥¿¡¼¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÃ«¤Ï¤Þ¤À»Ë¾åºÇ¹â¤ÎÁª¼ê¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£¥¸¡¼¥¿¡¼¤Ï¤è¤êÅÁÅýÅª¤Ê²ÁÃÍ´Ñ¤òÂÎ¸½¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Ä¹¤¤Ë¤ï¤¿¤ë³èÌö¡¢Í¥¾¡·Ð¸³¡¢¤½¤·¤ÆËèÇ¯¤Î°ÂÄêÀ¤³¤½¤¬¿¿¤Î°ÎÂç¤µ¤Î»ØÉ¸¤È¹Í¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£¤½¤Î°ÕÌ£¤Ç¤ÏÈà¤Î°Õ¸«¤ÏÈãÈ½¤Ç¤Ï¤Ê¤¯Ç¦ÂÑ¤òÂ¥¤¬¤¹¤â¤Î¤À¡£ÂçÃ«¤¬º£¸å£±£°Ç¯°Ê¾å¡¢¤³¤Î¥ì¥Ù¥ë¤ò°Ý»ý¤Ç¤¤ë¤«¸«¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£
¡¡¥ï¡¼¥ë¥É¥·¥ê¡¼¥º£µÅÙÍ¥¾¡¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼£±£´ÅÙ½Ð¾ì¡¢¥·¥ë¥Ð¡¼¥¹¥é¥Ã¥¬¡¼¾Þ£µÅÙ¡¢¥´¡¼¥ë¥É¥°¥é¥Ö¾Þ£µÅÙ¤È£´£°ºÐ¤Ç°úÂà¤¹¤ë¤Þ¤Çµ±¤«¤·¤¤¥¥ã¥ê¥¢¤ò½Å¤Í¤¿¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤Ë¤È¤Ã¤ÆÂçÃ«¤ò¡Ö»Ë¾åºÇ¹â¡×¤ÈÉ¾¤¹¤ë¤Ë¤Ï¤Þ¤ÀÁá¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤«¡£¡Ö¥¨¥Ã¥»¥ó¥·¥ã¥ê¡¼¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡×¤Ï¡Ö¥¸¡¼¥¿¡¼¤¬ÂçÃ«¤Ëà¤â¤Ã¤È»þ´Ö¤¬É¬Í×¤Àá¤È¼çÄ¥¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¥Õ¥¡¥ó¤Î´Ö¤Ç¤â°Õ¸«¤¬³ä¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£Ä¹¼÷ÏÀ¤Ë»¿À®¤Î¿Í¤â¤¤¤ì¤Ð¡¢Âî±Û¤·¤¿Á´À¹´ü¤òÈãÈ½¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤¹¤ë¤Î¤Ï¤è¤¯¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¿Í¤â¤¤¤ë¡×¤ÈÅÁ¤¨¡Ö¥¸¡¼¥¿¡¼¤Ï²¿²ó£Í£Ö£Ð¤ò¼è¤Ã¤¿¤ó¤À¡£ÂçÃ«¤Ï£³²ó¤À¡×¡Ö¥¸¡¼¥¿¡¼¤Î¸À¤¦¤³¤È¤òÍý²ò¤Ç¤¤Ê¤¤¤Ê¤ó¤ÆËÜÅö¤Ë¥Ð¥«¤À¡×¤Ê¤É¤È¥Õ¥¡¥ó¤ÎÀ¼¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Â¿¤¯¤Î¥ì¥¸¥§¥ó¥É¤¬ÂçÃ«¤Ë»¿¼¤òÍá¤Ó¤»¤ëÃæ¡¢¥¸¡¼¥¿¡¼»á¤À¤±¤ÏÄ¹¤¤ÌÜ¤Ç´Ñ»¡¤·¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤À¡£