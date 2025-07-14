PSG¥ë¥¤¥¹¡¦¥¨¥ó¥ê¥±´ÆÆÄ¡¢¥¯¥é¥ÖWÇÕÍ¥¾¡¤òÆ¨¤·¤¿¸å¤Ë¹Ó¤Ö¤ë¡ª¥Á¥§¥ë¥·¡¼FW¤òÆÍ¤­Èô¤Ð¤¹¥·¡¼¥ó¤¬ÊªµÄ

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The match is over… but the tempers aren¡Çt 👀
Tensions were boiling after full-time.
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— DAZN Football (@DAZNFootball) July 13, 2025
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