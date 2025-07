片手で着脱、電動MagSafeスタンド / モスライスバーガー〈のり弁〉【まとめ記事】

サンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、設置面に吸盤を押し当てることで、電動で真空取り付けできMagSafe対応でiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダー「200-STN091BK」を発売した。本製品は、MagSafe対応のiPhoneをマグネットで簡単に着脱できるスマートフォンホルダー。設置面に吸盤を押し当てることで、電動で真空取り付けできる。真空吸盤取り付けなので、PUSHボタン操作で簡単に取り外しが可能です。粘着シートを使用してないので設置面が汚れない。

モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年7月8日(火)10:00より、「モスライスバーガー〈のり弁〉 〜白身魚フライときんぴら〜」を直販サイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」と「モス公式ショップ楽天市場店」にて発売した。また、この発売に合わせ、「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」では、7月8日(火)10:00〜7月13日(日)23:59まで、「モスライスバーガー〈のり弁〉」を含む商品が送料無料となるキャンペーンを実施する。■差しっぱなしでも気にならない!超小型USBメモリサンワサプライ株式会社は、差しっぱなしでも邪魔にならないコンパクトなデザインのUSBメモリ「UFD-P〇GBKNシリーズ」を発売した。USB2.0対応で、ノートパソコンや各種機器のUSBポートに差したままでもスマートに携行可能だ。また、ライフボート製セキュリティソフト「LBファイルロック2」「パソコンロック4」をダウンロードすることで、Windows 11/10環境下の強固なデータ保護が行える。■高さ・角度が調整できる!フロアー用小型スピーカースタンドサンワサプライ株式会社が運営している直販サイト『サンワダイレクト』は、高さ・角度を理想の位置に調整できる、スパイク型アジャスター付き小型スピーカー向けスタンド「100-SPSTN06」を発売した。本製品は、高さを56.3〜100cmの範囲で自由に調整できる。耳の高さに合わせてスピーカーをセッティングすることで、音の解像度が向上し、より自然な音像を再現できる。普段使いのスピーカーも、まるで上質なオーディオのように変化する。■ワイヤレスで二人同時に話せる!ワイヤレスマイク付き拡声器スピーカーサンワサプライ株式会社は、ワイヤレスマイクが2本セットになった拡声器スピーカー「MM-SPAMP21」を発売した。最大40Wの高出力スピーカーで、屋内約180〜200平方メートルの広い場所でも声をクリアに届けることが可能だ。講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる。別売りで単品のワイヤレスマイク「MM-SPHMW7A」「MM-SPHMW7B」、専用ACアダプタ「P-SP-AC4」も用意している。最大40Wの高出力で、広い空間でもしっかり拡声できる。会議室や公民館、イベント会場など様々な場所で使用できる。■モスライスバーガー初の「海苔巻き」スタイル!「モスライスバーガー〈のり弁〉」モスバーガーを展開する株式会社モスフードサービスは、2025年7月8日(火)10:00より、「モスライスバーガー〈のり弁〉 〜白身魚フライときんぴら〜」を直販サイト「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」と「モス公式ショップ楽天市場店」にて発売した。また、この発売に合わせ、「モス公式オンラインショップ 〜Life with MOS〜」では、7月8日(火)10:00〜7月13日(日)23:59まで、「モスライスバーガー〈のり弁〉」を含む商品が送料無料となるキャンペーンを実施する。