¿Í¹©Î®¤ìÀ±¤ÎÄ©Àï¤òÄÌ¤·¡¢À¤³¦¤Ë´õË¾¤òÈ¯¿®¤·¤¿¤¤¡ª¡ÖALE for Earth 2025 ¤È¤â¤·¤Ó¤ÇÃÏµå¤Ø¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ë¡×¡ÚÂçºå¡¦´ØÀ¾ËüÇî¡Û

株式会社ALEは、2025年大阪・関西万博にて、一般催事「ALE for Earth 2025 ともしびで地球へエールを送る」を2025年7月3日(木)より開催中だ。期間は、7月7日(月)まで。本企画は、宇宙の先端技術「人工流れ星」と、日本の伝統文化「竹あかり」が出会い、七夕の夜空を彩るインスタレーションイベント。未来への祈りをテーマに、光のアートを通じて科学と文化、そして願いの力を社会に届ける。

加えて、世界で唯一の「宇宙図」や、超高精細な星空投影装置「MEGASTAR-供廚瞭段姪玄┐發△襦今回、KDDIグループ auエネルギー&ライフ株式会社 がスポンサーとして参画。さらに、「人工流れ星の挑戦を通し、世界に希望を発信したい!」との想いから、本プロジェクトを一般の方々と共創するべく、クラウドファンディングも実施中だ。〇流れ星に見立てた短冊に願いを本企画では、全国の蔦屋書店(代官山・湘南・柏の葉・高知・函館)をはじめとする各地の連携会場において、竹あかりとともに短冊に願いを込める展示を実施する。これらの取り組みは、万博会場のインスタレーションと呼応するかたちで展開され、全国各地と万博会場が"未来への祈り"でつながる。万博会場では、来場者がその場で短冊に願いを書いて飾ることができ、空間全体が想いに包まれる没入型の体験を提供します。視覚的な美しさと感情への訴求を兼ね備えた演出により、記憶に残る特別なひとときを創出する。流れ星に見立てた短冊空間全体が想いに包まれる没入型の体験を提供するALEは2011年に創業した世界初の「人工流れ星」を創る宇宙スタートアップ企業だ。世界初の『人工流れ星』を実現し、多くの人にエンターテインメントとして提供すると同時に、大気データを取得し、地球の気候変動のメカニズム解明に寄与することで人類の持続的な発展に貢献できるビジネスを目指している。会場では、『人工流れ星』を実するための人工衛星が展示されていた。『人工流れ星』を実現するための人工衛星〇光と色彩が織りなす幻想的なインスタレーション字宙をテーマに、竹あかり演出家·池田親生氏と現代アート作家·山田ゆかり氏が初めてコラボレーションし、光と色彩が織りなす幻想的なインスタレーションを創り上げた。池田親生氏は、熊本の「みずあかり」やG7伊勢志摩サミットの演出、さらにはアメリカ·バーニングマンへの参加なと、竹という自然素材を通して国内外で"日本の美"を発信し続けてきた表現者だ。一方、山田ゆかり氏は、「Find the sparkling moment in life.(人生のきらめく瞬間を切りとる)」をコンセブトに、日常に潜む輝きを絵画や詩で可視化し、心の奥にやさしく火を灯すような作品を生み出してきた。本インスタレーションでは、宇宙に満ちる静謐なエネルギーと、私たち一人ひとりの内面に宿る"ときめき"が交差します。光が空間を満たし、絵がその奥行きを語るとき、あなたの中にも新たな宇宙が生まれるかもしれない。未来を照らす光の体験を体感できる。ALEと現代アート作家·山田ゆかりによるコラボレーション〇「MEGASTAR-供廚砲茲詼天の星空投影「MEGASTAR-供廚蓮▲廛薀優織螢Ε爛リエイター 大平貴之氏が開発した星空投影装置だ。超高精細な星空を楽しむことができる。超高精細な星空投影装置「MEGASTAR-供「MEGASTAR-供廚砲茲詼天の星空投影【大阪・関西万博】YouTube:https://youtube.com/shorts/3Onw1UAr3kU〇温泉と香りの力を宿す温泉ミネラル入浴液「Zen Forest Onsen」「Zen Forest Onsen」は、日本の伝統文化である温泉と香りの力を宿す温泉ミネラル入浴液だ。"温泉"と"香り"を融合させた未来と地球への祈りを手軽に体験できる媒介として誕生し、会場では最新機器で実際に香りを体験できる空間も用意されている。香りがもたらす効果で、人の行動本能に働きかける新たなマーケティング手法「セントマーケティング」のリーディングカンパニー Japan Global Association 株式会社と地球の恵みであるミネラルを医学·科学的に追求するmineral 株式会社が出会い、大阪関西万情のためだけに割り出した。「Zen Forest Onsen」「Zen Forest Onsen」〇「ALE for Earth 2025 ―ともしびで地球へエールを送る―」の外観日中には竹あかりの制作体験、天体観測ワークショップ、トークイベントなども予定されており、来場者が科学と文化の両面に触れられる多層的なプログラムとなっている。素敵なオブジェ「ギャラリー WEST」特設会場<プロジェクト概要>イベント名:ALE for Earth 2025 ―ともしびで地球へエールを送る―期 間:2025年7⽉3⽇(木)〜 7⽉7⽇(⽉)会 場:EXPO 2025 ⼤阪・関⻄ 万博会場内「ギャラリー WEST」特設会場内 容:・⼈⼯流れ星のプロジェクション展⽰(インスタレーション)・⽵あかりと短冊に込めた願いの展⽰・トークイベント/最新の宇宙に触れる体験/ワークショップ ほか<クラウドファンディング>万博に願いの星空を作りたい!世界中から願いを集め、未来を育てる祈りの場を作ります。開 始 ⽇:2025年6⽉7⽇⽬ 標 ⾦ 額:500万円主なリターン:・短冊に願いを・流星源に刻印・⽵あかりオリジナルグッズ・auエネルギー&ライフコラボグッズU R L:https://camp-fire.jp/projects/852238/