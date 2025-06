¥³¥é¥Ü¥á¥Ë¥å¡¼¡¢ÈÎÇä³«»Ï¡ª±Ç²è¡Ö¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ð¥ó¥Ñ¥¤¥¢¡×¡ß¥µ¥ó¥Þ¥ë¥¯¥Û¡¼¥ë¥Ç¥£¥ó¥°¥¹

株式会社サンマルクホールディングスは、同社が運営するベーカリーレストラン「サンマルク」「バケット」「BISTRO309」「ブレッドガーデン」「パントリエ」「BAKERY RESTAURANT C」「グリル&ベーカリー THE SEASON」業態の各店舗にて、2025年7月4日(金)公開の映画「ババンババンバンバンパイア」公開記念コラボメニューを、6月24日(火)より販売を開始する。

■映画をイメージした、期間限定のメニューが登場<バケット・BISTRO309・ブレッドガーデン・パントリエ・BARKERY RESTAURANT C・グリル&ベーカリー THE SEASON店舗にて実施>〇ハンバーグステーキ 黒デミソースとトマトソース<ベーカリーレストランサンマルク店舗にて実施>〇ハンバーグステーキと3種のソース バンパイア仕立て【期間】2025年6月24日(火)〜2025年7月31日(木)まで【価格】1,290円(税込1,419円)〜【販売店舗】※一部店舗を除く・ベーカリーレストランサンマルク ※1・ベーカリーレストランバケット・BISTRO309・BISTRO309 Avenue ユニバーサルシティ・ウォーク店・ブレッドガーデン・パントリエ・グリル&ベーカリー THE SEASON ミント神戸店・BAKERY RESTAURANT C ※2※1ベーカリーレストランサンマルク新宿西口ハルク店・名古屋ラシック店・郊外店舗は対象外※2BAKERY RESTAURANT C西宮ガーデンズ店・佐野プレミアム・アウトレット店は対象外※店舗情報などの詳細は公式HPページを確認のこと。・ベーカリーレストランサンマルクhttps://www.saint-marc-hd.com/saintmarc/・ベーカリーレストランバケット(BISTRO309、ブレッドガーデン、パントリエ、シーズン、BARKERY RESTAURANT C)https://www.saint-marc-hd.com/baqet/<作品概要>タイトル:『ババンババンバンバンパイア』主演:吉沢亮原作:『ババンババンバンバンパイア』 原作・奥嶋ひろまさ (秋田書店「別冊少年チャンピオン」連載)監督:浜崎慎治配給: 松竹公開: 2025年7月4日(金)クレジット:©2025「 ババンババンバンバンパイア」製作委員会 ©奥嶋ひろまさ(秋田書店)2022公式HP:https://movies.shochiku.co.jp/bababa-eiga/公式X :@bababa_eiga■株式会社サンマルクホールディングス■ITライフハック■ITライフハック X(旧Twitter)■ITライフハック Facebook■ITライフハック YouTube カルチャーに関連した記事 を読む・PS5・Switch 2・懐かしの名機もピッタリ収納!大切な機器を守るガラス扉付きゲームラック・贅沢すぎる、時間無制限!ハーゲンダッツ アイスクリーム、食べ放題・屋内外OK!どこでも使える軽量折りたたみデスク・プレミアムワッパーが期間限定で復活!バーガーキング「ステーキソースワッパー」・デスク下にスッキリ収納!小物も機器もまとめて収納できるキャスター付きファイルワゴン