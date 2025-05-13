¡Úµð¿Í¡Û°¤Éô´ÆÆÄ¡¡º£µ¨£°¾¡¡Ä¸Í¶¿æÆÀ¬¤Î¥¦¥¤¡¼¥¯¥Ý¥¤¥ó¥È»ØÅ¦¡Ö¸½Âå¤ÎÌîµå¤À¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¡Ä¡×
¡¡µð¿Í¡¦°¤Éô¿µÇ·½õ´ÆÆÄ¡Ê£´£¶¡Ë¤¬±äÄ¹£±£²²ó¤ÎËö£´¡½£µ¤ÇÇÔ¤ì¤¿£±£³Æü¤Î¹ÅçÀï¡Ê¥Þ¥Ä¥À¡Ë¸å¤Ë¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤êÊÖ¤Ã¤¿¡£
¡¡ÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£º£µ¨½é¾¡Íø¤ò¤«¤±¤ÆÅÐÈÄ¤·¤¿ÀèÈ¯¡¦¸Í¶¿¤¬£µ²ó£´¼ºÅÀ¤Ë½ª¤ï¤Ã¤¿¤¬¡¢¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¤«¤éµð¿Í¤Ë¥È¥ì¡¼¥É°ÜÀÒ¤·Â¨¡Ö£·ÈÖ¡¦»°ÎÝ¡×¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤¬¡¢¼«¿ÈÌó£³Ç¯¤Ö¤ê¤Î°ìÈ¯¤È¤Ê¤ë£±¹æ¥½¥í¡£¤µ¤é¤Ë¤Ï£²ÅÀ¤òÄÉ¤¦£¸²ó¡¢¥¥ã¥Ù¥Ã¥¸¤¬£¶¹æÆ±ÅÀ£²¥é¥ó¤òÊü¤Á¡¢»î¹ç¤ò¿¶¤ê½Ð¤·¤ËÌá¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤Ï±äÄ¹Àï¤ËÆÍÆþ¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¸å¤Ï±äÄ¹£±£²²ó¤Ë£¸ÈÖ¼ê¡¦ÀÐÀî¤¬°ì»à°ì¡¢»°ÎÝ¤«¤é¥â¥ó¥Æ¥í¤Ë¥µ¥è¥Ê¥éÂÇ¤òÍá¤Ó¤ÆÀËÇÔ¡£Î¾¥Á¡¼¥à¹ç·×£±£¶¿Í¤ÎÅê¼ê¤òÈñ¤ä¤·¤¿ÁíÎÏÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿¤À¤±¤Ë¡¢°¤Éô´ÆÆÄ¤â¡ÖÁ´°÷¤Ç´èÄ¥¤Ã¤¿¤Í¡¢º£Æü¤Ï¡×¤È¤Þ¤º¤Ï¥Ê¥¤¥ó¤ò¤Í¤®¤é¤¦¤È¡Ö¤¤¤¤Æ¯¤¤·¤Æ¤¯¤ì¤¿¤·¡¢º£¸å¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È°ÜÀÒÂ¨¥¢¡¼¥Á¤òÉÁ¤¤¤¿¥ê¥Á¥ã¡¼¥É¤ò¾Î¤¨¤¿¡£
¡¡°ìÊý¡¢¤Þ¤¿¤·¤Æ¤âº£µ¨½é¾¡Íø¤È¤Ï¤¤¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¸Í¶¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¡Ö¿¿¤Ã¤¹¤°¡¢¥Õ¥©¡¼¥¯¡¢¥¹¥é¥¤¥À¡¼¤·¤«¤Ê¤¤¤«¤é¤Í¡£¸½Âå¤ÎÌîµå¤À¤È¤Á¤ç¤Ã¤È¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÍ¤â»×¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£¤è¤Ã¤Ý¤ÉÁ´Éô¤ÎÀºÅÙ¤¬¹â¤¯¤Ê¤¤¤È¡¢¤Ê¤«¤Ê¤«¸·¤·¤¤¤Î¤«¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢ËÜ¿Í¤ÈÏÃ¤·¤¿¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤È²ÝÂê¤ò»ØÅ¦¤·¤¿¡£