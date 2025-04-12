ウディネーゼvsミラン スタメン発表
[4.11 セリエA第32節](ダーチャ・アレーナ)
※27:45開始
<出場メンバー>
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 28 ウマル・ソレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 31 トーマス・クリステンセン
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 11 ハサン・カマラ
MF 14 アルトゥール・アッタ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 イェスパー・カールストローム
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
FW 17 ロレンツォ・ルッカ
控え
GK 90 ラズバン・サバ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 16 M. Palma
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
MF 5 マルティン・パジェロ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 20 シモーネ・パフンディ
MF 77 ルイ・モデスト
FW 21 イケル・ブラボ
FW 99 ダミアン・ピサロ
監督
Kosta Runjaić
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
※27:45開始
<出場メンバー>
[ウディネーゼ]
先発
GK 40 マドゥカ・オコエ
DF 28 ウマル・ソレ
DF 29 ジャカ・ビヨル
DF 31 トーマス・クリステンセン
MF 8 サンディ・ロブリッチ
MF 11 ハサン・カマラ
MF 14 アルトゥール・アッタ
MF 19 キングスレイ・エヒジブエ
MF 25 イェスパー・カールストローム
MF 32 ユルヘン・エケレンカンプ
控え
GK 90 ラズバン・サバ
GK 93 ダニエレ・パデッリ
DF 16 M. Palma
DF 27 クリスティアン・カバセレ
DF 30 ラウタロ・ジャネッティ
MF 5 マルティン・パジェロ
MF 6 オイエル・サラガ
MF 20 シモーネ・パフンディ
MF 77 ルイ・モデスト
FW 21 イケル・ブラボ
FW 99 ダミアン・ピサロ
監督
Kosta Runjaić
[ミラン]
先発
GK 16 マイク・メニャン
DF 23 フィカヨ・トモリ
DF 31 ストラヒニャ・パブロビッチ
DF 46 マッテオ・ガッビア
MF 14 ティジャーニ・ラインデルス
MF 19 テオ・エルナンデス
MF 20 アレックス・ヒメネス
MF 29 ユスフ・フォファナ
FW 9 ルカ・ヨビッチ
FW 10 ラファエル・レオン
FW 11 クリスティアン・プリシッチ
控え
GK 57 マルコ・スポルティエッロ
GK 96 L. Torriani
DF 24 アレッサンドロ・フロレンツィ
DF 28 マリック・ティアウ
DF 33 D. Bartesaghi
MF 38 ワレン・ボンド
MF 42 フィリッポ・テラッチャーノ
MF 80 ユヌス・ムサ
FW 21 サムエル・チュクウェゼ
FW 73 フランチェスコ・カマルダ
FW 79 ジョアン・フェリックス
FW 90 タミー・エイブラハム
FW 99 リッカルド・ソッティル
監督
セルジオ パウロ マルセネイロ コンセイソン
データ提供:Opta
※大会の公式記録と異なる場合があります
※大会の公式記録と異なる場合があります