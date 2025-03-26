¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»¦¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡× ¥¬¥¶¤Ç»àË´¤·¤¿Ä«Æü¿·Ê¹¤ÎÄÌ¿®°÷¤òÌ³¤á¤Æ¤¤¤¿ÃËÀ¤¬À¸Á°¸½ÃÏ¤«¤éÅÁ¤¨Â³¤±¤¿¥á¥Ã¥»¡¼¥¸
¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¼«¼£¶è¥¬¥¶¤ÇÄ«Æü¿·Ê¹¤ÎÄÌ¿®°÷¤Ê¤É¤òÌ³¤á¤¿¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤¬¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Î¹¶·â¤Ë¤è¤ê»àË´¤·¤Þ¤·¤¿¡£¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¤«¤Ä¤Æ¡¢JNN¤Ë¸½ÃÏ¤Î»´¾õ¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö¤ß¤ó¤Ê¡¢¤³¤ì¤ÏÌ´¡©Ì´¤Ê¤Î¡©¡×
2023Ç¯10·î¡¢¥¬¥¶ÃÏ¶èÆîÉô¤Î³¹¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤Ç¤Î±ÇÁü¡£»ä¤¿¤ÁJNN¤ËÁ÷¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤¬¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Î¹¶·â¤Ç»àË´¤·¤¿¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¢¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¡Ê29¡Ë¤Ç¤¹¡£¸½¾ì¤«¤é¥¬¥¶¤Î»´¾õ¤òÅÁ¤¨Â³¤±¤Æ¤¯¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó
¡Ö¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ÏÈòÆñÌ±¤òÊÝ¸î¤·¤Æ¤¤¤ë²È¡¢ÉÂ±¡¡¢³Ø¹»¤Ê¤É¡¢ÌÜ¤Ë¸«¤¨¤ë¤â¤Î¤¹¤Ù¤Æ¤Ë¹¶·â¤·¤Æ¤¤Þ¤¹¡×
Åö»þ¡¢¥¬¥¶¤ÏËÌÉô¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢ÆîÉô¤ÎÅÔ»Ô¤Ç¤â¹¶·â¤Ë¤µ¤é¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¤½¤Î¸½¾ì¤Ë¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤·¤«¤·¡¢ÅÅµ¤¤¬¤Ê¤¯¡¢¤Û¤È¤ó¤É¤ÎÄÌ¿®¤Ê¤É¤¬ÇË²õ¤µ¤ì¤¿¤Ê¤«¡¢¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï¥¨¥¸¥×¥È¤Ê¤É¤ÎÄÌ¿®²óÀþ¤ò»ÈÍÑ¤·¤Æ¡¢¤«¤í¤¦¤¸¤Æ²æ¡¹¤ÈÅÅÏÃ¤Ç¤Ä¤Ê¤¬¤ê¡¢Ìµº¹ÊÌ¹¶·â¤ÎÍÍ»Ò¤âÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó
¡Ö¤³¤ì¤Þ¤Ç²¿É´¤â¤Î¹¶·â¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢50µ¡¤ÎÈô¹Ôµ¡¤¬°ì¤Ä¤ÎÅÔ»Ô¤Î¶õ¤òÀû²ó¤¹¤ë¤Î¤ò½é¤á¤Æ¸«¤Þ¤·¤¿¡£Çú·âÊýË¡¤âÁ°Îã¤¬¤Ê¤¤¡¢ÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏÃ±°ì¤ÎÇú·â¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢²ÐºÒÂÓ¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÅÔ»ÔÁ´ÂÎ¡¢½»Âð³¹Á´ÂÎ¡¢¤Þ¤¿¤ÏÉÂ±¡Á´ÂÎ¤òÇú·â¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤¹¡£¥¬¥¶ÃÏ¶è¤Î¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°ìÈÌÅª¤Ê¸«Êý¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤Ï²øÊª¤À¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£²¿¤Ç¤â»¦¤¹²øÊª¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ï¡¢Ãë¤âÌë¤â¿Í¤ò»¦¤¹¥¤¥¹¥é¥¨¥ë·³¤Ë¶²ÉÝ¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÆ®µ¡¤Ï24»þ´ÖÇú·â¤¹¤ë¡¢·³¤ÎË¤·â¤Ï24»þ´ÖÂ³¤¯¡¢·³´Ï¤Ï24»þ´ÖË¤·â¤¹¤ë¡£¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤Ï¡¢¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤òË¾¤à¤â¤Î¤Ê¤éÃ¯¤Ç¤â»¦¤¹²øÊª¤À¤È¤ß¤Ê¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤Î²øÊª¤Ï¤³¤ÎÀ¤¤ÎÃ¯¤âµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¡×
¥¤¥¹¥é¥¨¥ë¤È¥Ï¥Þ¥¹¤ÎÄäÀï¤Ï»ö¼Â¾åÊø²õ¤·¡¢¤½¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤·¤«¤·¡¢´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢°ì½ï¤Ë¤¤¤¿ºÊ¤ÈÆý»ù¤ÎÄ¹ÃË¤Ï¥Ï¥ó¥æ¥Ë¥¹¤ÎÉÂ±¡¤Î½¸Ãæ¼£ÎÅ¼¼¤Ç¼£ÎÅ¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
°ì¸þ¤Ë¹ÔÊý¤¬¸«¤¨¤Ê¤¤¥¬¥¶¤ÎÏÂÊ¿¸ò¾Ä¡£¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó¤Ï»äÃ£¤Ë¤³¤ó¤ÊÌä¤¤¤ò»Ä¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¬¥¶ÃÏ¶è¥¸¥ã¡¼¥Ê¥ê¥¹¥È¡¡¥à¥Ï¥ó¥Þ¥É¡¦¥Þ¥ó¥¹¡¼¥ë¤µ¤ó
¡Ö»ä¤¿¤Á¤ÏÌÜ¤ÎÁ°¤Ç»¦¿Í¤ò¸«¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£ÀïÁè¡¢Äê½»¡¢ÈòÆñ¡¢Æþ¿¢ÃÏ¤äÅÚÃÏ¤òÃ¥¤¦¡£¤½¤·¤Æ¡¢µ§¤ê¤ÎË¸³²¤òÌÜ¤ÎÅö¤¿¤ê¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤³¤ì¤Ï¤¹¤Ù¤ÆÂçµ¬ÌÏ¤Ê°ãÈ¿¤Ç¤¹¡£¤³¤Î¤¢¤È¡¢À¤³¦¤Ï»ä¤¿¤Á¤Ë²¿¤ò´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©À¤³¦¤Ï¥Ñ¥ì¥¹¥Á¥Ê¿Í¤¬»¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë´Ö¡¢ÌÛ¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¤Û¤·¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡©¡×