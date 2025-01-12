´Ú¹ñÎ¹µÒµ¡»ö¸Î ¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¡Ö¾×ÆÍ ±ê¾å¤Î4Ê¬Á°¤«¤éÄä»ß¡×
¡¡´Ú¹ñÆîÀ¾Éô¤ÎÌ³°Â¹ñºÝ¶õ¹Á¤Ç179¿Í¤¬»àË´¤·¤¿Î¹µÒµ¡¤Î»ö¸Î¤Ç¡¢Åö¶É¤Ï¾×ÆÍ¡¢±ê¾å¤Î4Ê¬Á°¤«¤é¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬Ää»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤Îµ¡ÂÎ¤Ï2024Ç¯12·î29Æü¸áÁ°8»þ59Ê¬¤Ë¥Ð¡¼¥É¥¹¥È¥é¥¤¥¯¤¬È¯À¸¤·¤¿¤È¶ÛµÞ¿®¹æ¤ò½Ð¤·¡¢¸áÁ°9»þ3Ê¬º¢¤ËÆ¹ÂÎÃåÎ¦¤·¤Æ³êÁöÏ©³°¤Î¹½Â¤Êª¤Ë¾×ÆÍ¤·¡¢±ê¾å¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î´ÖÌó4Ê¬´Ö¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡²ó¼ý¤µ¤ì¤¿¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤Ï¥¢¥á¥ê¥«Åö¶É¤ËÁ÷¤é¤ìÄ´ºº¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢´Ú¹ñ¹ñÅÚ¸òÄÌ¾Ê¤Ï11Æü¡¢¥Õ¥é¥¤¥È¥ì¥³¡¼¥À¡¼¤¬¾×ÆÍ¡¢±ê¾å¤Î4Ê¬Á°¤«¤éÄä»ß¤·¤Æ¤¤¤¿¤ÈÈ¯É½¤·¤Þ¤·¤¿¡£»ö¸ÎÄ¾Á°¤ÎµÏ¿¤¬ÊÝÂ¸¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤ß¤é¤ì¡¢»ö¸Î¸¶°ø¤ÎµæÌÀ¤¬Æñ¹Ò¤¹¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¡ÊANN¥Ë¥å¡¼¥¹¡Ë