川井 勇一登壇！セリスタ『ミネラルと消化吸収』
セリスタは、2025年1月19日(日)に、川井 勇一 先生(医療法人悠亜会 かわい内科クリニック／院長・理事長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミネラルと消化吸収』を開催します。
セリスタ『ミネラルと消化吸収』
セリスタは、2025年1月19日(日)に、川井 勇一 先生(医療法人悠亜会 かわい内科クリニック／院長・理事長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミネラルと消化吸収』を開催。
◇見どころ/主な学習のポイント◇
■『ミネラルと消化吸収』
川井 勇一 先生／Dr. Yuichi Kawai
医療法人悠亜会 かわい内科クリニック／院長・理事長
1)消化吸収に欠かせないミネラル
2)現代型栄養失調とは？
3)自律神経系の乱れが消化管に与える影響
※キーワード：ミネラル、消化吸収、現代型栄養失調、自律神経失調
◇講師紹介◇
川井 勇一 ／Dr. Yuichi Kawai
医療法人悠亜会 かわい内科クリニック／院長・理事長
《経歴》
滋賀医科大学医学部卒業後、消化器内科を専攻
京都府立医科大学にて消化管免疫学の研究で学位(医学博士号)取得
2005年 かわい内科クリニック 院長
2018年 医療法人悠亜会 理事長
2020年 腸内フローラ移植臨床研究会 理事
「病気予防」を第一に、西洋医学、東洋医学、そして2008年からは分子整合栄養医学(オーソモレキュラー医学)による診療を行っており、また現在インターネットTV(シャナナTV＋YouTube)での動画『Dr.かわいの予防新療室』配信にて予防・健康情報を発信している。
◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇
番組名 ：『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 1
開催日時 ：2025年1月19日(日) 10:00〜12:00
開催形式 ：Zoomオンラインセミナー
プログラム：10:00 オープニング・主催者挨拶
10:20 『ミネラルと消化吸収』
川井 勇一 先生／Dr. Yuichi Kawai
医療法人悠亜会 かわい内科クリニック／院長・理事長
11:20 質疑応答
12:00 エンディング
参加費 ：無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)
対象 ：医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定
※一般の方はご参加できません。
定員 ：1,000人
■お申込み方法：下記リンクよりご登録ください。
https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ince3nuNTiO1sg6fAwMF6g#/registration
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