セリスタは、2025年1月19日(日)に、川井 勇一 先生(医療法人悠亜会 かわい内科クリニック/院長・理事長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミネラルと消化吸収』を開催します。

セリスタ『ミネラルと消化吸収』

セリスタは、2025年1月19日(日)に、川井 勇一 先生(医療法人悠亜会 かわい内科クリニック/院長・理事長)を講師に迎え、医師・歯科医師などの医療従事者向け無料Zoomオンラインセミナー『ミネラルと消化吸収』を開催。

◇見どころ/主な学習のポイント◇

■『ミネラルと消化吸収』

川井 勇一 先生/Dr. Yuichi Kawai

医療法人悠亜会 かわい内科クリニック/院長・理事長

1)消化吸収に欠かせないミネラル

2)現代型栄養失調とは?

3)自律神経系の乱れが消化管に与える影響

※キーワード:ミネラル、消化吸収、現代型栄養失調、自律神経失調

◇講師紹介◇

川井 勇一 /Dr. Yuichi Kawai

医療法人悠亜会 かわい内科クリニック/院長・理事長

《経歴》

滋賀医科大学医学部卒業後、消化器内科を専攻

京都府立医科大学にて消化管免疫学の研究で学位(医学博士号)取得

2005年 かわい内科クリニック 院長

2018年 医療法人悠亜会 理事長

2020年 腸内フローラ移植臨床研究会 理事

「病気予防」を第一に、西洋医学、東洋医学、そして2008年からは分子整合栄養医学(オーソモレキュラー医学)による診療を行っており、また現在インターネットTV(シャナナTV+YouTube)での動画『Dr.かわいの予防新療室』配信にて予防・健康情報を発信している。

◇無料LiveオンラインZoomセミナー概要◇

番組名 :『Sunday Wellness Breeze』Season 28 Stage 1

開催日時 :2025年1月19日(日) 10:00〜12:00

開催形式 :Zoomオンラインセミナー

プログラム:10:00 オープニング・主催者挨拶

10:20 『ミネラルと消化吸収』

川井 勇一 先生/Dr. Yuichi Kawai

医療法人悠亜会 かわい内科クリニック/院長・理事長

11:20 質疑応答

12:00 エンディング

参加費 :無料(配布用PDFテキストは1,500円税込)

対象 :医師・歯科医師・薬剤師・医療従事者限定

※一般の方はご参加できません。

定員 :1,000人

■お申込み方法:下記リンクよりご登録ください。

https://us06web.zoom.us/webinar/register/WN_Ince3nuNTiO1sg6fAwMF6g#/registration

Copyright © 2024 Dtimes All Rights Reserved.

The post 川井 勇一登壇!セリスタ『ミネラルと消化吸収』 appeared first on Dtimes.