Ä»Ã«·É»á¤¬ºå¿À¡¦Æ£Àî´ÆÆÄ¤Î¹ÔÆ°¤Ë¤´Î©Ê¢¡¡¡Ö¥Þ¥¸¤Çº¨¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÖÍê¤à¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×
¡¡ºå¿À£Ï£Â¤ÎÄ»Ã«·É»á¤¬£±£¸Æü¡¢£Á£Â£Ã¤Î¡Ö¤³¤ìÍ¾ÃÌ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡×¤Ë¸µ¥Á¡¼¥à¥á¡¼¥È¤Î´ØËÜ¸ÂÀÏº»á¤È½Ð±é¤·¡¢Æ£Àîµå»ù¿·´ÆÆÄ¤Î¸½Ìò»þÂå¤Î¹ÔÆ°¤Ëº¨¤ßÀá¤òßÚÎö¤µ¤»¤¿¡£
¡¡Ä»Ã«»á¤¬ÄÌ»»£²£°£°£°°ÂÂÇ¤òÃ£À®¤¹¤ëÇ¯¤È¤Ê¤Ã¤¿£²£°£±£·Ç¯£¶·î£²£´Æü¤Î¹ÅçÀï¡£Ä»Ã«»á¤ÏÆó²ó¤Ë±¦Á°ÂÇ¡¢»Í²ó¤Ë¤âÃæÁ°ÂÇ¤òÊü¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤À¤¬¡¢»Í²ó¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ±«¤ÎÀª¤¤¤¬Áý¤·¡¢À©µå¤òÍð¤·¤¿Ç½¸«¤«¤éÆ£Àî¤ËÅê¼ê¤¬¸òÂå¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¡Ö¸Þ²ó¤Þ¤Ç¹Ô¤±¤Ð¡Ê»î¹ç¡ËÀ®Î©¤Ç¡¢¾¡¤Ã¤Æ¤¿¤ó¤ÇÍÞ¤¨¤Îµå»ù¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤Ë¹Ô¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ËÍ¤â£²£°£°£°ËÜ¤Þ¤Ç£²ËÜ¸º¤ë¤«¤é¡¢Áá¤¯¤·¤í¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤é¡¢µå»ù¤µ¤ó¤¬Åê¤²¤Å¤é¤¤¤«¤é¥Þ¥¦¥ó¥É¤Ëº½¤òÆþ¤ì¤í¡¢Ä¾¤»¤È¸À¤Ã¤Æ¤ë´Ö¤Ë±«¤¬¥Ö¥¢¡¼¥Ã¤È¹ß¤Ã¤Æ¤¤ÆÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¸ì¤ê¡¢¡Ö¥Þ¥¸¤Çº¨¤ß¤½¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£Íê¤à¤è¡ª¤ß¤¿¤¤¤Ê¡×¤ÈÅö»þ¤ò»×¤¤µ¯¤³¤·¤Ê¤¬¤é¡¢£²°ÂÂÇ¤¬¾ÃÌÇ¤·¤¿°ìÀï¤Ç¤Î¹ÔÆ°¤ËÉÔËþ¤òÇúÈ¯¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤Á¤Ê¤ß¤ËÄ»Ã«»á¤ÏÅöÆü¤Î¼èºà¤Ç¡¢¡ÖÃæ»ß¤Ë¤Ê¤ì¤Ð°ì½ï¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£