»¾´ôDFÆàÎÉºä¹ª¤¬±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤Î½Å½ý¡¢½êÂ°¸µ¡¦Ä®ÅÄ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤Ø
[¸Î¾ã¼Ô¾ðÊó]
¡¡¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤Ï29Æü¡¢DFÆàÎÉºä¹ª¤¬±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£·î26Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉºä¤Ï4·î¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÎJ3¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÏÄ®ÅÄ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¥«¥Þ¥¿¥Þ¡¼¥ì»¾´ô¤Ï29Æü¡¢DFÆàÎÉºä¹ª¤¬±¦É¨Á°½½»úð×ÂÓÃÇÎö¤È¿ÇÃÇ¤µ¤ì¡¢º£·î26Æü¤Ë¼ê½Ñ¤ò¼õ¤±¤¿¤³¤È¤òÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡ÆàÎÉºä¤Ï4·î¤ËFCÄ®ÅÄ¥¼¥ë¥Ó¥¢¤«¤é°éÀ®·¿´ü¸ÂÉÕ¤°ÜÀÒ¤Ç²ÃÆþ¤·¡¢º£µ¨¤ÎJ3¤Ç10»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤ÏÄ®ÅÄ¤Ç¥ê¥Ï¥Ó¥ê¤ò¹Ô¤¦¤È¤¤¤¦¡£