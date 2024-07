【夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP】7月21日19時~ 配信

Yostarは、Android/iOS用RPG「ブルーアーカイブ」のサービス開始3.5周年を記念したグッズをYostar OFFICIAL SHOPにて販売する。受注期間は7月23日12時より8月12日まで。

本作のサービス開始3.5周年を記念したグッズが多数販売される。対策委員会およびアリウススクワッドの各種衣装のアクリルスタンド計24種が発売されるほか、「夏のブルアカらいぶ!はっぴ~さま~しょ~たいむ!SP」のキービジュアルをデザインしたB2タペストリーが販売。そのほか、アリウスの4人をデザインしたバスタオル、給水コースターといった雑貨も登場する。

また、「手帳(たのしいバナナとり)」という新商品も発売される。この「たのしいバナナとり」は本作のストーリー「Vol.1『対策委員会』編 第3章」に登場する手帳。なんとも言えない表紙のデザインとは裏腹に、物語ではカギを握るアイテムになっているが、実用的な文具として実際に商品化されることが決定した。なお、とある写真がセットになっているという。

