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REGULATION (EU) 2024/1689 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL
EU's AI Act gets published in bloc's Official Journal, starting clock on legal deadlines | TechCrunch
https://techcrunch.com/2024/07/12/eus-ai-act-gets-published-in-blocs-official-journal-starting-clock-on-legal-deadlines/
The AI Act compliance countdown begins - The Verge
https://www.theverge.com/2024/7/12/24197058/eu-ai-act-regulations-bans-deadline
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