インドでは度々、奇形のヤギが話題になるが、ウッタル・プラデーシュ州の小さな村の農場では昨年末に人間のような顔の子ヤギが誕生し、ちょっとした騒動になった。印ニュースメディア『News18 India』などが、実際の動画とともに伝えた。

【この記事の動画を見る】

ウッタル・プラデーシュ州ジャウンプル近郊の小さな村ヌアヴ(Nuav)で先月26日午後、人間のような顔をした奇形の子ヤギが誕生し、SNSで動画が拡散した。

動画の子ヤギは白い被毛に覆われ、顔の上半分には大きな唇のような形の眼窩があり、その中には楕円形の2つの眼球があるのが見て取れる。また不完全な鼻、小さな口としゃくれた顎が特徴的で、よく「メエ、メエ」と鳴いていた。

農場主のラルチャンドさん(Lalchand)によると、子ヤギは立つことができないばかりか、母乳も自分で飲むことができず、家族が抱えてスプーンで授乳をしているという。母ヤギは3度目の出産で、それまで異常はなかったそうだ。

今回のような先天性の奇形の子ヤギの誕生は非常に珍しく、ラルチャンドさんの農場には生まれたばかりの赤ちゃんを一目見ようと、地元だけでなくかなり遠方からも大勢の人が訪ねてきた。そして、「子ヤギは神の生まれ変わり」と信じる者もいれば、「錯覚では? まるで幽霊を見ているよう」などと困惑する者もいたという。

このような奇形が発生する原因の一つとしては遺伝子の突然変異が考えられるが、地元の獣医は「子ヤギの頭部の構造が異様なのはカルシウム不足が原因だろう」と話している。すでに誕生から10日経ち、子ヤギが生きているかどうかは不明だが、長く生存できる確率は非常に低いと言われている。

なおこのニュースには、「胚発生の初期に遺伝子の突然変異が起きたのかもしれない。原因の特定は遺伝子工学技術で分かるだろう」「またインド!」「この子は長生きできないだろうね」「あんなに人が集まったらストレスで死んでしまうのでは?」「かわいそうに」といった声が寄せられている。

ちなみにフィリピンでは2022年、巨大目で、額から象の鼻が生えたような豚が誕生した。あまりの奇形に「豚には見えない」などと困惑する声のほか、「こんな子豚は滅多に見られない。幸運をもたらしてくれるに違いない」というコメントも多数届いていた。

画像は『The Daily Star 2024年1月2日付「Goat born with human-like face leaves locals stunned as they flock to see it」(Image: Jam Press Vid/Rare Shot News)、2022年9月6日付「Mutant piglet with elephant’s trunk growing out of its forehead ‘a sign of good luck’」(Image: Credit: Pen News-Dailyn Desabille)』『Dainik Bhaskar 2023年12月27日付「जौनपुर में बकरी ने अजीबो गरीब मेमने को दिया जन्म्:लंगूर जैसी शक्ल, देखने वाले लोगों की लगी भीड़, चम्मच से पिलाया जा रह दूध」』『The Sun 2018年11月19日付「WHAT IS IT? Farmer’s goat gives birth to bizarre ‘half-pig half-human’ creature sparking fears it is cursed and will bring bad luck」(Credit: Viral Press)』『Ind24 2022年11月12日付「बकरी ने दिया इंसान जैसी शक्ल वाले बच्चे को जन्म, बच्चे को देख सभी हैरत में」』『The Mirror 2021年12月28日付「Farmer’s goat ‘gives birth to deformed, hairless kid with face of human baby’」(Image: Tahir Ibn Manzoor / SWNS.COM)』『Antara News NTB 2023年5月9日付「Viral anak kambing bermata satu lahir di Lombok Tengah」』のスクリーンショット(TechinsightJapan編集部 A.C.)