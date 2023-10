「風邪の症状は一生のうちで推計○年」!? （※）賀来賢人さんも驚きの“人生観が変わる”スペシャルムービーが公開！

※風邪を引く回数*1×有症状期間*2×平均寿命*3より推計 *1:Monto A, et al.: JAMA 1974; 227(2): 164-169. *2:Heikkinen T, et al.: The Lancet 2003; 361:51-59. *3厚生労働省ホームページ

ただし、本数値はメーカー側で根拠資料とするデータをベースとして算出した平均的な数値であり、生活環境や個別の生活習慣等により個人差があります。

日常を大切にしたいから、風邪は1日でも早く治したい

さて問題です。人生を約80年としたとき、風邪を引いている時間をギュッと凝縮すると、どれくらいの長さになると思いますか?

正解は「推計約5年」。人間は一生のうち、約5年もの月日を風邪に費やしていると考えられるのです。一生のうち約5年も!? 信じたくない事実のような……。しかしこの数字は、過去の調査や論文を根拠とした、試算により算出されています。その計算方法をご紹介しましょう。

まず、人間は1年間におよそ3回風邪を引いているそう。そして、1回の風邪で症状に苦しむ期間は平均して約7日間だといいます。



日本人の平均寿命84.52年で計算すると、一生のうち4.9年分(推計値)を風邪に費やしていることに。ちなみにこの数字、人が一生で涙する時間や、家族とご飯を食べる時間よりも長いのだとか。コロナ禍による緊急事態宣言の影響から、外出が制限された期間を経験したことで「やりたいことを自由にできる」ことの大切さを考える人は増えました。

「なにげない日常の一瞬一瞬を大切にしていきたい」。そう思うからこそ、風邪でつらい症状が出ている約5年分もの時間が、もったいなく感じてしまいますよね。

できることなら、風邪に苦しむ日を1日でも短くしたい。俳優の賀来賢人さんが出演する「エスタック EX ネオ」のスペシャルムービーは、そんな想いをより一層強く感じさせ、風邪対策の大切さを改めて考えたくなる内容になっています。9月27日に公開されたムービーの内容をさっそく紹介しましょう!

賀来さんがケーキ作りに挑戦! 優しい“パパ”の眼差しに注目

スペシャルムービーに登場するのは、多忙な俳優生活を送る賀来賢人さん。エプロンをつけ、真剣な様子でなにやらお菓子を作っている模様。

そして「よしっ」と満足げな表情の先には「Happy Birthday」というプレートが乗った可愛らしいケーキが。

プライベートでは、ご家族との時間を大切にしているという賀来さん。賀来さん演じる“パパ”が我が子のためにケーキを作っている様子が描かれます。

さて、スペシャルムービーでは賀来さんが次のように問いかけます。

「人が一生で風邪を引いている時間は、約5年もあるらしいんです。(中略)もしその5年が自由につかえるなら、何ができるだろう」

ムービー内では「人が一生で涙する時間」や「家族とご飯を食べる時間」の推計値も紹介されます。いざ数字を比較してみると「えっ、風邪のせいでそんなにたくさんの時間が無駄になっているかもしれないの!?」と驚く人は少なくないはず。

「なにげないけど 二度と来ない今日を 大切にしたいと思う」――そう語る賀来さん。たくさんのことを我慢してきたからこそ、そう強く感じる人も多いのではないでしょうか。

賀来賢人さん「ずっしりと重く感じてしまいました」

「風邪のつらい日を1日でも短く」をテーマに制作された今回のスペシャルムービー。撮影を終えた賀来さんは、インタビューで次のように答えています。

「風邪の症状は一生のうち約5年」という字面を改めて見て、思ったよりもその事実をずっしりと重く感じてしまいまして……。5年ですよ!? 人生のうち5年も風邪を引いているなんて。 しかも、家族と食事をしている時間より長い。まさに『由々しき事態』ですね、これは。いかに自分の体調管理の問題で、もったいない時間を過ごしているかをひしひしと感じました。

「エスタック EX ネオ」は風邪症状緩和のための相棒!

※かぜの11症状(のどの痛み、発熱、鼻水、鼻づまり、せき、たん、くしゃみ、悪寒、頭痛、関節の痛み、筋肉の痛み)のこと

スペシャルムービーでも登場した「エスタック EX ネオ」(第➁類医薬品)は「のどの痛み・鼻水・熱・せき」などの風邪の11症状(※)すべてに高い効果を発揮する総合風邪薬。

エスタック EX ネオ(第➁類医薬品)かぜの諸症状(のどの痛み・鼻水・熱・せき)の緩和

※この医薬品は、「使用上の注意」をよく読んでお使いください。アレルギー体質の方は、必ず薬剤師、登録販売者にご相談ください。

「人が一生で風邪を引いている時間は約5年(推計値)」という新事実。あまりにも「もったいない」からこそ、風邪は1日でも早く治し、プライベートや仕事を充実させたいものです。

「これって風邪かも?」と体の不調に気づいたとき、「エスタック EX ネオ」がすぐ手の届くところに置いてあるだけで安心感があります。

まさに、スペシャルムービーでも賀来さんが「頼りにしてんぞ〜」とつぶやいているのも共感できます。しっかり体調管理をしたい人にとって「エスタック EX ネオ」は“頼れる相棒”のような存在になりそうですね。

賀来賢人さんのスペシャルムービーは、風邪のつらい日を1日でも短くする「風邪対策」の大切さを考えてみるきっかけとなるはずです。

――風邪(かぜ)薬「エスタック」【エスエス製薬】(ssp.co.jp)