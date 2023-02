体重が170キロにまで達し、「座礁クジラ」と呼ばれた女性(30)が今から約3年前、胃を小さくする手術をきっかけに減量に成功した。女性はSNSで術後のビフォーアフターをシェア、自身の摂食障害との闘いをあからさまに語り、多くの人をインスパイアしている。YouTubeチャンネル『Truly』が伝えた。

ニュージーランド南島ティマルーに住むクレアベルさん(Claireabelle、30)は2020年4月、体重が170キロに達してうつ状態に陥り、「このままでは死んでしまう」と、胃の外側の一部を切除して胃を細長く形成する「スリーブ状胃切除術」を受けた。

クレアベルさんは当時のことを「あの頃の自分は存在していただけ。空虚感に襲われ、自分は価値がない人間だと思っていた。だから自分を愛することなど到底できなかった」と振り返る。

幼い頃から食事の量のコントロールができず、短時間に大量の食べ物を過食する「むちゃ食い障害(過食性障害)」と闘ってきたというクレアベルさん。「学校では体重のことをからかわれよくいじめに遭った」と明かすとこのように続けた。

「高校に進学してからだったわ。ある男子グループが私のことを『座礁クジラ』とか『ビッグフット(未確認生物)』などと呼んでからかってきたの。それでも私は食べることを止めず、ストレスでさらに食べるという悪循環が続いていたのよ。」

「そして16歳(日本の高校2年生)になると、今度は拒食が始まったの。母が作ったお弁当を学校のゴミ箱に捨てたり、家での食事は犬の餌にしていたわ。母には『全部食べた』と嘘をついてね。」

食事を摂らないことで一時は体重が減ったクレアベルさんだが、再び過食が始まり、体重はすぐに元に戻ってしまった。そうして20歳を過ぎた2014年にはストレスから過食と嘔吐を繰り返すようになり、体重は最大で170キロ(375ポンド)を記録した。

クレアベルさんはその後、両親や親しい友人以外との連絡を絶ち、うつ状態に陥って家にこもった。また息切れなどにも苦しむようになり「このまま食べ続ければ、死んでしまう。痩せるには手術しかない」と一大決心、「スリーブ状胃切除術」を受けたのだった。2020年4月28日、27歳の時だった。

しかし手術後、クレアベルさんは合併症を起こしてクライストチャーチ病院に緊急搬送され、栄養チューブが繋がれた。胃がねじれ、臓器不全を起こしており、その後の3か月間で2度の手術を強いられ、入退院を繰り返した。死を覚悟した。

クレアベルさんの体調が快方に向かったのは2度目の手術後で、それから6週間は栄養ドリンクしか口にできず、この経験が人生の転機となった。クレアベルさんは、それから3年弱で92キロ(203ポンド)の減量に成功、規則正しい生活習慣とエクササイズを取り入れて心と体の健康を取り戻していったという。

なおクレアベルさんはInstagramで、手術のビフォーアフターを投稿し続けており、現在のフォロワー数は3万7千人を超えている。

「頭では痩せたと分かっていても、今でも『私はまだデブだ』と考えてしまうの。だから写真や鏡で常に自分をチェックしているのよ」と明かすクレアベルさん。それでも「今は普通の生活ができるようになり、精神状態もいいの。私の未来は明るいと思えるし、両親もそんな私を見て喜んでくれるのよ。私は減量に成功したことで自分の人生を取り戻し、自分を愛することができるようになったの。それに自分は価値がある人間だと感じられるようになったのよ!」と明るい笑顔を見せている。

クレアベルさんは3度の手術後、腹部のたるんだ皮膚の切除や顎下の脂肪吸引手術も受けており、現在は体重78キロ前後を維持。約3年前とは全く別人に生まれ変わったクレアベルさんには、次のような前向きなコメントが多数寄せられている。

「あなたは私のインスピレーション!」

「全てを晒してくれてありがとう。」

「私もあなたのようになりたい。」

「私にも減量できるような気がしてきた。シェアしてくれてありがとう。」

「あなたのことを誇りに思うわ!」

「全く別人だね! よく頑張った!」

「笑顔を忘れないで!」

