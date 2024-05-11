4月27日、28日に国立競技場で開催されたライブ「Ado SPECIAL LIVE 2024『心臓』」の音響に批判が殺到しているAdo。彼女はなぜたびたびネットニュースやSNSで批判の対象となってしまうのか――。ライターの冨士海ネコ氏が分析した。＊＊＊国立競技場でのライブ音響でケチがついたAdoさん。「歌い手」として顔を出さずに「うっせぇわ」でメジャーデビューし、瞬く間に人気を博した。数々のタイアップや有名アーティストたち