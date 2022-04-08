¡È²ñµÄÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤ê¡É¤Ï¥Þ¥Ê¡¼°ãÈ¿? Ìó7³ä¤¬¡Öµ¤¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È²óÅú¡Ä»È¤¦¾ì¹ç¤ÎÇÛÎ¸¤Î»ÅÊý¤òÊ¹¤¤¤¿
²ñµÄÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò¤Ä¤¤¿¨¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤À¤í¤¦¤«¡© ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¤¬Ä´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢Ìó7³ä¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó¤Ï¡Ö²ñµÄ¤äÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»Ãæ¤Ë·ÈÂÓ¡¦¥¹¥Þ¡¼¥È¥Õ¥©¥ó¤ò¤¤¤¸¤ë¡×¤Î¤Ï¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È²óÅú¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¡£
¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡×É¬Í×ÇÉ¤Ï83.7%
Æ±¶¨²ñ¤Ï2013Ç¯¤«¤éÁ´¹ñ¤Î¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Ñ¡¼¥½¥ó1000¿Í¤Ø¤Î°Õ¼±Ä´ºº¤ò¼Â»Ü¡£ºòÇ¯12·î¤Ë¤Ï¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ë´Ø¤¹¤ë¥¢¥ó¥±¡¼¥È¤ò¥¤¥ó¥¿¡¼¥Í¥Ã¥È¤Ç¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£ÂÐ¾Ý¤Ï20¡Á69ºÐ¤Þ¤Ç¤ÎÀµµ¬¤Î½¢¶È¼Ô¤Ç¡¢·ÀÌó¼Ò°÷¤ä¥Õ¥ê¡¼¥é¥ó¥¹¤Ê¤É¤Ï½ü³°¤µ¤ì¤ë¡£
¤Þ¤º¡¢¤¿¤Ó¤¿¤ÓÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¡Ö¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢»Å»ö¤ò¥¹¥à¡¼¥º¤Ë¿Ê¤á¤ë¤¦¤¨¤ÇÉ¬Í×¤«¤ò¿Ò¤Í¤¿¤È¤³¤í¡¢¡ÖÉ¬Í×¡×¤Þ¤¿¤Ï¡Ö¤É¤Á¤é¤«¤È¤¤¤¨¤ÐÉ¬Í×¡×¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤ÏÁ´ÂÎ¤Ç83.7%¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£
Ç¯ÂåÊÌ¤ÇÈæ³Ó¤¹¤ë¤È¡¢ºÇ¤âÄã¤¤¤Î¤Ï20ÂåÃËÀ¤Î65.5%¤Ç¡¢¤³¤Î¿ôÃÍ¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÆ±¶¨²ñ¤Ï¡Ö¿Æ¤·¤¤¸òÍ§´Ø·¸¤Î¤Ê¤«¤Ç¡¢¥Í¥Ã¥È¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤¬Â¿¤¤¤³¤È¤«¤é¡¢³°Éô¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¼±¤¬Äã²¼¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¿äÂ¬¤µ¤ì¤Þ¤¹¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ê¤ª20Âå¤Î½÷À¤Ï92.7%¤¬É¬Í×¤È¹Í¤¨¤Æ¤ª¤ê¡¢60Âå½÷À¤Ë¼¡¤¤¤Ç2ÈÖÌÜ¤Ë¹â¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¼«¿È¤¬¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Ç·ù¤Ê»×¤¤¤ò¤·¤¿»ö¤¬¤¢¤ë¤ÈÅú¤¨¤¿¿Í¤Ï48.3%¡£¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢¡Ö¸ÀÍÕ¸¯¤¤¡¦·É¸ì¤Î»È¤¤Êý¡×¤¬54.7%¤ÈºÇ¤âÂ¿¤¯¡¢¼¡¤Ë¡ÖÏÃ¤·Êý¡¦Ê¹¤Êý¡×¤¬51.3%¡¢¡Ö¤¢¤¤¤µ¤Ä¡×¤Î41.4%¤Ê¤É¤¬Â³¤¤¤¿¡£
µ¤¤Ë¤Ê¤ë¹ÔÆ°¤Î1°Ì¤Ï¡Ö²ñµÄÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤ê¡×
¤½¤·¤Æ»Å»öÃæ¤ÎÍÍ¡¹¤Ê¹ÔÆ°¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æµ¤¤Ë¤Ê¤ë¤«Ê¹¤¤¤¿ÀßÌä¤Ç¤Ï¡¢¡Ö²ñµÄ¡ÊÂÇ¹ç¤»¡ËÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¤¤¸¤ê¡×¤¬1°Ì¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤À¡£
¶ñÂÎÅª¤Ë¤Ï¡¢Áê¼ê¤¬¼Ò³°¤Î¾ì¹ç¤Ç73.1%¡¢¼ÒÆâ¤Î¾ì¹ç¤Ï68.6%¤Ç¡¢¤É¤Á¤é¤âÂ¾¤Î¹àÌÜ¤è¤êÆÍ½Ð¤·¤ÆÂ¿¤¤·ë²Ì¤Ë¡£Æ±¶¨²ñ¤Ç¤Ï¡ÖÁê¼ê¤ÎÏÃ¤Ë½¸Ãæ¤·¤Æ¤¤¤ë»ÑÀª¤¬µ¿¤ï¤ì¤ë¤³¤È¤Ï¡¢¿®Íê´Ø·¸¤òÂ»¤Ê¤¦¤³¤È¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤Þ¤¹¤Î¤Ç¡¢Ãí°Õ¤¬É¬Í×¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¤Ê¤ªÂ³¤¯2°Ì°Ê²¼¤Î¹àÌÜ¤Ï°Ê²¼¤ÎÄÌ¤ê¤À¡£
¡ÚÁê¼ê¤¬¼Ò³°¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥¹¥Ë¡¼¥«¡¼¤òÍú¤¤¤ÆÂ¾¼ÒË¬Ìä¤¹¤ë(55.0%)
¡¦Ä¾Á°¤ÎÃÙ¹ï¡¦·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ëÅù¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë(52.6%)
¡¦ÅÅÏÃ¥³¡¼¥ë¤¬4²ó°Ê¾å¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±þÂÐ¤¹¤ë(45.9%)
¡¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥¹¡¼¥Ä¤Ë¥ê¥å¥Ã¥¯¤òÇØÉé¤Ã¤ÆÂ¾¼ÒË¬Ìä¤¹¤ë(41.0%)
¡ÚÁê¼ê¤¬¼ÒÆâ¤Î¾ì¹ç¡Û
¡¦½¢¶È»þ´ÖÃæ¤Ë¶ÈÌ³¤Ë´Ø·¸¤Î¤Ê¤¤°ìÈÌ¤Î¿·Ê¹¤ä¥Ó¥¸¥Í¥¹»ï¤òÆÉ¤à(53.1%)
¡¦½¢¶È»þ´ÖÃæ¤ËµÊ±ì¤¹¤ë(51.6%)
¡¦ÎÙ¤ä¼þÊÕ¤ÎÀÊ¤Î¿Í¤Ø¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ëÅù¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë(49.9%)
¡¦ÃÙ¹ï¡¦·çÀÊ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¥Ä¡¼¥ëÅù¤ÇÏ¢Íí¤¹¤ë(48.1%)
¡¦ÅÅÏÃ¥³¡¼¥ë¤¬4²ó°Ê¾å¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é±þÂÐ¤¹¤ë(47.8%)
¡¦½¢¶È»þ´ÖÃæ¤Ë¤ª²Û»Ò¤ò¿©¤Ù¤ë(38.6%)
¤Þ¤¿¡¢½ÅÍ×¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤È»×¤¦¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤òÊ¹¤¤¤¿¤È¤³¤í¡¢1°Ì¤Ï¡ÖÌ¾»É¸ò´¹(22.1%)¡×¤Ç¡¢2°Ì¡Ö²ñµÄ¼¼¡¦±þÀÜ¼¼¤Ç¤Î¾åºÂ²¼ºÂ(21.4%)¡×¡¢3°Ì¡ÖÉþÁõ¤È¿È¤À¤·¤Ê¤ß(17.7%)¡×¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ë¾ì¹ç¤Ï¡¢°ìÀ¼¤«¤±¤ëÇÛÎ¸¤¬É¬Í×
Ìó7³ä¤¬²ñµÄÃæ¤Î¥¹¥Þ¥Û¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¤È¤Î¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¸ÀÍÕ¤òÄ´¤Ù¤¿¤ê¥á¥â¤ò¤¹¤ë¤¿¤á¡¢¤É¤¦¤·¤Æ¤â»È¤¤¤¿¤¤¾ì¹ç¤â¤¢¤ë¤³¤È¤À¤í¤¦¡£¤³¤Î¤è¤¦¤Ê»þ¤Ï°ìÂÎ¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Î¤«¡©
¤Þ¤¿¡¢Æ±¶¨²ñ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤Î¥»¥ß¥Ê¡¼¤ò¼çºÅ¤·¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¿¦¾ì¤Î¥Þ¥Ê¡¼¤Ë¤É¤ó¤ÊÊÑ²½¤¬µ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¡©
ÆüËÜÇ½Î¨¶¨²ñ¤ÎÃ´Åö¼Ô¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤ß¤¿¡£
¡½¡½¥á¥â¤Ê¤É¡¢²ñµÄÃæ¤Ë¥¹¥Þ¥Û¤ò»È¤¤¤¿¤¤¤È¤¤Ï¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¡©
¥Î¡¼¥È¤Ë¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë»þ¤È°ã¤¤¡¢¼ê¸µ¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¥á¡¼¥ë¤ä¥Á¥ã¥Ã¥È¤ò³ÎÇ§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«ÉÔÌÀ¤Ê¤¿¤á¡¢¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤ëºÝ¤Ï¡¢¤½¤Î»Ý¤òÁê¼ê¤ËÀ¼¤ò¤«¤±¤ë¤Ê¤É¤ÎÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
¤Þ¤¿¡¢²ñµÄÃæ¤Ë¤º¤Ã¤È²¼¤ò¸þ¤¤¤Æ¥¹¥Þ¥Û¤Ç¥á¥â¤ò¼è¤êÂ³¤±¤ë¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯¡¢´é¤ò¾å¤²¤Æ¡¢ÏÃ¤ò»Ç¤¦¡¢²ñµÄ¤Ë»²²Ã¤¹¤ë»ÑÀª¤âÂçÀÚ¤Ç¤¹¡£
¡½¡½¤Ç¤Ï¡¢¤Ê¤¼20ÂåÃËÀ¤Ï¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤ÎÉ¬Í×À¤¬Äã¤«¤Ã¤¿¡©
º£²ó¤ÎÄ´ºº¤Ç¤Ï¡¢¤½¤³¤Þ¤Ç¤ÎÊ¬ÀÏ¤¬¤Ç¤¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢20Âå¤ÎÃËÀ¤È½÷À¤Ç°Õ¼±¤Îº¹¤¬¤Ç¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Í§Ã£¤È¤Î¸òÎ®¤Î»ÅÊý¤ä¡¢¾ì¹ç¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤Ï°é¤ÁÊý¡¢¿Æ¤«¤é¤Î¤·¤Ä¤±¤Ê¤É¤¬¤¢¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
¼«¤é°Õ¼±¤·¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×
¡½¡½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤Ë¤Ï¤É¤¦¤¹¤ì¤Ð¤¤¤¤¡©
¥³¥í¥Ê²Ò¤Ç¸òÎ®¤¹¤ëµ¡²ñ¤È¤È¤â¤Ë¡¢OJT¡Ê¼ÂÌ³¤òÄÌ¤·¤¿·±Îý¡Ë¤Îµ¡²ñ¤¬¸º¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£ÁÈ¿¥¤È¤·¤Æ¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¤¬¡¢¼«¤é°Õ¼±¤·¡¢³Ø¤Ö»ÑÀª¡¢³Ø¤Öµ¡²ñ¤òºî¤ë¤³¤È¤âÉ¬Í×¤È¹Í¤¨¤Þ¤¹¡£
¡½¡½¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤È¤·¤Æ¥ª¥ó¥é¥¤¥ó²ñµÄ¤Çµ¤¤ò¤Ä¤±¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤³¤È¤ò¶µ¤¨¤Æ¡£
´é½Ð¤·¤Ç¤Î»²²Ã¤ÎÍÌµ¡¢¥Ð¥Ã¥¯ÇØ·Ê¡¢ÏÃ¤¹½çÈÖ¡¢²ñÏÃ¤¬½Å¤Ê¤é¤Ê¤¤ÇÛÎ¸¡¢²»¡¢²ÈÂ²¡Ê¥Ú¥Ã¥È´Þ¤à¡Ë¤¬Æþ¤ê¹þ¤ó¤ÀºÝ¤ÎÂÐ±þÅù¡¢²ñ¼Ò¤ä¡¢²ñµÄÆâÍÆ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤â¥Þ¥Ê¡¼¤¬°Û¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¤¤¤º¤ì¤Ë¤·¤Æ¤â¥Þ¥Ê¡¼¤Ï¼«Ê¬¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ÇÈ½ÃÇ¤¹¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Áê¼ê¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ë´ó¤êÅº¤¦ÇÛÎ¸¤¬É¬Í×¤Ç¤¹¡£
Îã¤¨¤Ð¡¢°ìÀÎÁ°¤Ç¤¢¤ì¤Ð²ñµÄÃæ¤Ë¥Ñ¥½¥³¥ó¤ò»È¤¦¤Î¤Ë¤âµ¤¤ò»È¤Ã¤¿¤¬¡¢º£¤äÅö¤¿¤êÁ°¤Î¸÷·Ê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¤¤¤º¤ì¥¹¥Þ¥Û¤â¤½¤¦¤Ê¤ë¤Î¤«¤â¤·¤ì¤Ê¤¤¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï¥á¥â¤ä¸¡º÷¤ò¤¹¤ëÁ°¤Ë¤Ò¤ÈÀ¼¤«¤±¤¿Êý¤¬ÎÉ¤µ¤½¤¦¤À¡£¤Þ¤¿¡¢¥³¥í¥Ê²Ò¤ÇÆ¯¤Êý¤âÊÑ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤Î¾õ¶·¤Ë¹ç¤ï¤»¤¿¥Ó¥¸¥Í¥¹¥Þ¥Ê¡¼¤ò¿È¤Ë¤Ä¤±¤ë¤³¤È¤â½ÅÍ×¤À¤í¤¦¡£