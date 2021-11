Amazonは11月29日、提供中のゲームサブスクリプションサービス「Prime Gaming」の加入者特典として、12月にプレイ可能なゲームタイトルや配布予定のゲーム内アイテムについて発表した。Amazon Prime加入者はgaming.amazon.comにアクセスすることで受け取れる。

12月のPrime Gamingでは、世界最高峰の高性能車のハンドルを握って熱狂のレースに挑める『Need for Speed Hot Pursuit』 や、厳冬期が訪れた地球最後の都市インフラを管理するシミュレーションゲーム 『Frostpunk』 、世界一のユーチューバーを目指す『Youtubers Life』 などをフリープレイ対象タイトルとしてラインップ。『New World』『原神』『Apex Legends』など、人気タイトルでのアイテム配布も引き続き行っていく。フリープレイとして12月1日から遊べるようになるのは以下のタイトル。

○フリープレイ対象タイトル

『Need for Speed Hot Pursuit』

『Frostpunk』

『Journey to the Savage Planet』

『Football Manager 2021』

『Morkredd』

『Spellcaster University』

『Youtubers Life』

『Stubbs the Zombie in Rebel Without a Pulse』

『Tales of Monkey Island Complete Pack』