お中元ギフトにおすすめ！ 定番人気のお取り寄せ5選

コロナに負けるな! 飲食店のおいしいお取り寄せ情報をお届けする連載。今回は、親しい方やお世話になった方に贈りたい、お中元におすすめのお取り寄せグルメを紹介します。

お取り寄せグルメのニーズが拡大した今、選ぶ楽しみを実感してきた方も多いのでは? 配送対応可能なレストランのお取り寄せを紹介する当連載〈おいしいお取り寄せ〉では、家庭では作れないプロならではの「非日常の味」をご紹介。週1回でも月1回でも、特別なメニューが届けば食卓も華やぎます。さあ、もっとお取り寄せを活用して、日本の素晴らしい飲食店を応援しましょう。

今年のお中元はお取り寄せグルメで!

そろそろ「今年のお中元はどうしようかな?」と気になり始める時期。贈る相手に合わせてじっくり考えたいものですが、多様なラインアップをそろえる食べログモールにお任せください! 価格帯も2,000円台の気軽なものから10,000円以上の高級品まで、商品もチーズケーキ、ジェラート、そば、うなぎ、高級フレンチのセット、予約困難店の焼肉……とさまざまなジャンルがズラリ。受け取った人がきっと笑顔になる、格別のグルメギフトを選んでください。

1. 牛乳入りのふっくらもちもちカステラ

北海道牛乳カステラ「北海道牛乳カステラ」

世界的なパティシエの辻口博啓氏が、北海道に初出店した「北海道牛乳カステラ」。地産地消の、生産者のぬくもりのある食材を使い、良質な食材の聖地・北海道のおいしさを表現しています。

「北海道カステラ」(1本入1,400円/2本入2,800円)の主材料である小麦粉はもちろん、一大産地の北海道の小麦粉を使用。他の地域の小麦粉と比べて一般的に味、香りが強く、ふっくら、もちもちした食感になります。また、本来カステラに牛乳は入れませんが、「北海道牛乳カステラ」には選び抜いた牛乳を使っているので、スフレのような焼き上がりです。

電子レンジで1切れ10秒ほど温めると、焼きたてのようになります。また、冷やして食べても甘みが増すのでおすすめです。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆北海道牛乳カステラ

住所 : 北海道千歳市美々987 新千歳空港ターミナルビル 連絡施設3F

TEL : 0123-46-2205



2. 割烹料理店が作るちりめん山椒

祇園 まんま「まんまのちりめん山椒」

京都にある割烹料理店「祇園 まんま」は、有名料亭で長年経験を積んだ店主による本格的な茶懐石や一品料理を堪能できるお店です。店名の由来は、季節のおいしいものをシンプルに調理した、まっすぐな料理を提供したいとの思いから、とのこと。

開店当初から作り続けている「ちりめん山椒」(3,802円)は、あっさりと食べやすい和食屋ならではの味。小さいちりめんじゃこを厳選し、丁寧にしっとりめに炊き上げています。お酒、ご飯のお供にもぴったりです。 卵かけご飯との相性も抜群

木の箱を風呂敷風に包装したパッケージは上品で、気の利いた贈り物として喜ばれそうです。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆祇園 まんま

住所 : 京都府京都市東山区祇園町北側347-108 楽宴小路内

TEL : 075-525-8567



3. 湯煎ですぐにおいしい! ハンバーグと牛煮込み

秋田牛玄亭「牛玄亭の湯せんで簡単本格グルメセット」

「秋田牛玄亭」は職人が手間を惜しまず、匠の技で丁寧に仕上げた逸品を提供する焼肉店です。昭和30年に創業して以来、精肉と真摯に向き合ってきました。 トマト煮込みハンバーグ

「牛玄亭の湯せんで簡単本格グルメセット」(5,400円)は、デミグラス煮込みハンバーグ2個、トマト煮込みハンバーグ2個、牛煮込み2袋が入っています。

2種類のハンバーグには、日本ギフト大賞2019秋田賞を受賞した「牛玄亭ハンバーグ」を使用。厳選した黒毛和牛と秋田県横手産のリンゴを食べて育ったブランド豚「あっぷるとん」の粗挽き肉をブレンドし、肉汁の旨みが詰まっています。 牛煮込み

国産牛を使った本格的な牛煮込みは、醤油・お酒・みりん・ザラメ糖・昆布でシンプルに味付け。無添加なので、牛肉本来の旨みを味わえます。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆秋田牛玄亭 駅前本店

住所 : 秋田県秋田市中通2-6-44 2F

TEL : 018-893-3929

受賞・選出歴 :





4. 手作り中華のこだわりお惣菜

礼華「お総菜5種類セット」

上海料理をベースにしながらもその枠にとらわれず、新たな感性で常に食材、産地、技法などを追求し続ける「礼華」。「お店と同じ味」をコンセプトに、お取り寄せも店内で一つずつ丁寧に手作りしています。 蓮の葉包み海鮮ちまき

「お総菜5種類セット」(7,020円)は、焼売、海老水餃子、蓮の葉包み海鮮ちまき、肉団子の黒酢ソース、海老チリソースが入っています。長ねぎや玉ねぎ、生姜、にんにくなどは国産品にこだわり、醤油、オイスターソース、オイスターエキスなどの調味料も、無添加商品を使用。 海老水餃子

ギフトにはもちろん、普段の食事の「もう一品」にも最適です。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆礼華

住所 : 東京都新宿区新宿1-3-12 壱丁目参番館 1F

TEL : 050-5589-4447



5. ジビエを味わえる専門店のソーセージ

ドットコミュ「ソーセージ10,000円セット」

「ドットコミュ」は、広島県産を中心とした猪・鹿・鴨などのジビエ肉を、保存料や添加物を使用せずに作るソーセージの専門店です。

「ソーセージ10,000円セット」(10,000円)は、8種のソーセージをはじめ、ポテトフライ、自家製の粒マスタードを一箱に入れた豪華な詰め合わせです。ソーセージはスタンダードな味付けの「猪ソーセージ プレーン」、鹿肉の食感と食べやすさを両立した「鹿のサルシッチャ」、旨辛猪チョリソーの「燃える闘魂アントニオ・チョリソ」など、バーベキューでも楽しめそうなラインアップ。

調理の際は真空パックのまま、冷凍の状態でボイルしてください。グツグツと煮込むようなボイルではなく、沸騰直前(90〜95℃)のお湯に入れて約13分が目安です。また、フライパンでほんの少しだけ表面に焼き色をつけてアレンジすると、外はパリッと中はジューシーになります。

購入方法:食べログモールにて

<店舗情報>

◆.comm

住所 : 広島県広島市西区観音町16-33

TEL : 090-1417-1985



えらぶ楽しみ、届くよろこび、食べるしあわせ

他にも多くのレストランがお取り寄せグルメを開始!

「食べログモール」では、予約の取れないお店、行列の絶えないお店、地方にある名店のお取り寄せを簡単に注文可能。

