「究極の生命体」、MAN WITH A MISSIONの新曲「INTO THE DEEP」が5月14日(金)に公開される映画『ゴジラvsコング』日本版主題歌に決定した。

ワーナー・ブラザースとレジェンダリー・ピクチャーズ、東宝が提携し、『GODZILLA ゴジラ』(2014)より展開してきた、ハリウッド版『ゴジラ』シリーズと『キングコング:髑髏島の巨神』(2017)の壮大な世界観がクロスオーバーする「モンスター・ヴァース」シリーズ。その第3弾となる『ゴジラ キング・オブ・モンスターズ』を経て、<破壊神>ゴジラと<守護神>コングが激突するシリーズ最新作『ゴジラvsコング』が5月14日(金)より公開される。本作には、人気実力共に日本を代表する俳優へと進化を続ける小栗旬が出演。ハリウッド版『ゴジラ』シリーズ前二作で渡辺謙が演じた芹沢猪四郎博士の息子・芹沢蓮を演じる。

先日、本場ハリウッド・北米を含む39の国と地域にて公開されると、北米では初日興行収入は960万ドル(約10.6億円)となり、コロナウィルスのパンデミック以降、初日の興行成績としては史上最高の成績を記録。また、公開週末4月2日〜4日の3日間の興収は3220万ドル(約35.4億円)、 公開5日間トータルの成績は4850万ドル(約54.2億円)と、コロナ禍以降、公開週末興収&公開5日間興収ともに最高の成績でのスタート。その他の国と地域でも大ヒットを記録し、全世界にて公開週末興行収入ランキング1位を獲得。ゴジラとコングの究極対決を描いた本作に相応しい、“地球最大規模”での大ヒットスタートとなった。

同映画を愛する狼たちは地球最大の究極対決へ共鳴し、日本公開にあたり新曲「INTO THE DEEP」の提供が決定。作曲を担当したJean-Ken Johnnyは「ゴジラハ自分ノ中ノ絶対的ナアイコンデモアッタノデ私ノ中ノ少年ハ完全ニ踊リ狂ッタノデス」とかねてから大ファンだった一面を覗かせた。MAN WITH A MISSIONは同楽曲を含むニューシングル「INTO THE DEEP」を6月9日(水)にリリースする。

MAN WITH A MISSION Jean-Ken Johnny(Guitar、Vocal、Rap)コメント

巨大ナ怪獣トイウモノハドウシテコウモ心ヲクスグルノダロウカ。圧倒的ナ存在感ト恐怖ト同時ニ神秘的ナ何カヲ感ジテシマウ。ゴジラトコングハマサニソノ象徴デアリ、本映画ノ日本版主題歌ヲ担当サセテイタダケルトイウ話ガ来タトキニハ本当ニ少年サナガラ心ガ躍リマシタ。狼ナノデ子供ノ頃トカソウイウノハナイノデスガ・・・ソンナ事ハドウデモ良クテ、コトサラゴジラハ自分ノ中ノ絶対的ナアイコンデモアッタノデ私ノ中ノ少年ハ完全ニ踊リ狂ッタノデス。GOD(神ノ)ZILLA(怪獣)。言ウナレバ神獣トカ神竜トカ。ヤバイダロ。心踊ラナイ奴イナイダロ。取リ乱シマシタ。トニカクソノ畏怖ト神秘ヲ表現シタクテプリミティブデプライマルナ衝動ヲ掻キ立テルト同時ニ荘厳カツ攻撃的ナ楽曲ヲ生ミ出ス様ニ心ガケマシタ。僭越ナガラ映画ノ予告編デ我々ノ本楽曲ガ流レタモノヲ先ニ拝見サセテイタダイタ時ニ「ヤベェ、コレハエグイグライカッコイイゾ」ト自分デモ思ッテシマッタノハ内緒デス。映画館デ是非コノ2大怪獣ノ共演ヲ目ノ当タリニシ、我々ノ楽曲トトモニ興奮シテイタダキタイト思イマス。

映画プロデューサー Alex Garcia コメント

“Man with a Mission has written a song that captures the grandeur and the scale of two of films biggest icons colliding in Godzilla vs. Kong. We are deeply honored to have such a respected group compose a tribute fit for these larger-than-life characters.”

和訳:“MAN WITH A MISSIONは『ゴジラvsコング』で衝突する映画界の2大アイコンのスケールの大きさと気高さを見事に捉えた曲を書いてくれました。伝説的な怪獣たちに捧げるにふさわしい曲を、このような尊敬を集めるバンドが作ってくれたことを私たちは大変光栄に思います。”

Adam Wingard監督 コメント

“Since I was a kid, I have dreamed of Godzilla and Kong clashing on the big screen. It’s as if Man With A Mission mind-melded with those dreams and wrote the perfect song to go along with our movie. I’m thrilled to have such an electric song from a groundbreaking band like Man with a Mission play with Godzilla vs. Kong.”

和訳:“子供の頃から、ゴジラとコングが大画面でぶつかり合うことを夢見ていました。まるで、MAN WITH A MISSIONがその夢と心を通わせて、この映画にぴったりの曲を書いてくれたかのようです。MAN WITH A MISSIONのような画期的なバンドが生み出す刺激に満ちた曲が、『ゴジラvsコング』と一緒に流れることに私はとても感激しています。”

映画『ゴジラvsコング』は5月14日(金)より全国公開

(C)2021WARNER BROS. ENTERTAINMENT INC. & LEGENDARY PICTURES PRODUCTIONS LLC.

映画ランドNEWS - 映画を観に行くなら映画ランド