¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ï¸ý¤Ë´¶À÷¡¢ÂÃ±Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎÆâ¤Ë¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¡¡ÊÆ¸¦µæ
¡Ê£Ã£Î£Î¡ËÊÆ¹ñ¤Î¸¦µæ¥Á¡¼¥à¤Ï£²£µÆü¡¢ËË¤ÎÆâÂ¦¤ä»õ·Ô¡¢ÂÃ±Õ¡Ê¤À¤¨¤¡ËÁ£¤ò´Þ¤à¸ýÉô¤Ë¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬´¶À÷¤¹¤ë¾Úµò¤òÈ¯¸«¤·¤¿¤ÈÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£ÂÃ±Õ¤òÄÌ¤¸¤ÆÂÎÆâ¤Ë´¶À÷¤¬¹¤¬¤ë²ÄÇ½À¤â»ØÅ¦¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¸¦µæ·ë²Ì¤Ï°å³Ø»ï¡Ö¥Í¥¤¥Á¥ã¡¼¡¦¥á¥Ç¥£¥·¥ó¡×¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤¿¡£´¶À÷¼Ô¤ÎÂ¿¤¯¤¬Ì£³Ð¤ò¼º¤¦ÍýÍ³¤ÎÀâÌÀÍ×°ø¤Ë¤Ê¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¸¦µæ¤Ë¤«¤«¤ï¤Ã¤¿ÊÆ»õ²Ê°å»Õ²ñ²Ê³Ø¸¦µæ½ê¤Î¥±¥Ó¥ó¡¦¥Ð¡¼¥ÉÇî»Î¤Ï¡Ö¥¦¥¤¥ë¥¹¤Ë´¶À÷¤·¤¿ÂÃ±Õ¤ò°û¤ß¹þ¤ó¤À¤ê¡¢ÂÃ±Õ¤ÎÎ³»Ò¤òµÛ¤¤¹þ¤ó¤À¤ê¤¹¤ë¤È¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¤Î¤É¤äÇÙ¡¢Ä²¤Ë¤¦¤Ä¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡×¤È¸ì¤ë¡£
ÂÃ±Õ¤ò»È¤Ã¤¿¸¡ºº¤¬¥³¥í¥Ê´¶À÷¤Î¸¡ÃÎ¤ËÍ¸ú¤Ê¤³¤È¤ÏÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¸¦µæ¼Ô¤Ï¤½¤ÎÍýÍ³¤Î²òÌÀ¤ò»î¤ß¤Æ¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£¸ý¤ÈÉ¡¡¢¤Î¤É¡¢ÇÙ¤ÏÁ´¤Æ¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÏÇ´±Õ¤ÎÇÓ½Ð¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤Æ¤³¤ì¤é¤ÎÉô°Ì¤Ë¹¤¬¤ê¤¦¤ë¡£
º£²ó¤Î¸¦µæ¤Ç¤Ï¸ý¤ÎÁÈ¿¥¤ò¸¡ºº¤·¤¿·ë²Ì¡¢¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹¤ÎÆþ¤ê¸ý¤È¤Ê¤ë£Á£Ã£Å£²¤Ê¤É¤Î¼õÍÆÂÎ¤¬¸ýÆâ¤ÎºÙË¦¤Ë´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬È½ÌÀ¡£¿··¿¥³¥í¥Ê¤Ç»àË´¤·¤¿¿Í¤Î¸ýÁÈ¿¥¤Î¥µ¥ó¥×¥ë¤òÄ´¤Ù¤¿¤È¤³¤í¡¢ÂÃ±ÕÁ£¤ÎÌóÈ¾Ê¬¤Ç¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬¸«¤Ä¤«¤Ã¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢·Ú¾É¤â¤·¤¯¤ÏÌµ¾É¾õ¤Î´µ¼Ô¤ò¸¡ºº¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢¸ý¤«¤éÂÃ±ÕÆâ¤ËÇÓ½Ð¤µ¤ì¤¿ºÙË¦¤Ë¥¢¥¯¥Æ¥£¥Ö¤Ê£Ò£Î£Á¤¬´Þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤âÈ½ÌÀ¤·¤¿¡£¤³¤ì¤Ï¥¦¥¤¥ë¥¹¤¬Åö³ººÙË¦Æâ¤ÇÁý¿£¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¼¨¤¹¡£
Ä´ºº¤Ë»È¤Ã¤¿ÂÃ±Õ¤Ï¡¢ÊÆ¹ñÎ©±ÒÀ¸¸¦µæ½ê¡Ê£Î£É£È¡Ë¤ÇÆ¯¤¯·Ú¾É¤â¤·¤¯¤ÏÌµ¾É¾õ¤Î¥³¥í¥Ê´¶À÷¼Ô£³£µ¿Í¤«¤éºÎ¼è¤·¤¿¡£¾É¾õ¤Î¤¢¤ë´µ¼Ô¤Ç¤Ï¡¢ÂÃ±ÕÆâ¤Î¿··¿¥³¥í¥Ê¥¦¥¤¥ë¥¹£Ò£Î£Á¤È¡¢¡ÖÌ£³Ð¤äÓÌ³Ð¡Ê¤¤å¤¦¤«¤¯¡Ë¤òÁÓ¼º¤·¤¿¡×¤È¤¤¤¦Êó¹ð¤È¤Î´Ö¤ËÌÀ¤é¤«¤Ê´ØÏ¢¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤¤¤¦¡£