²ÃÆ£¼ÓÎ¤à¥Ñ¥ó¥±¡¼¥Æ°²èá¤Ï¡Ö¤ä¤é¤»¡×¤È¹ðÇò¡¡¥Ó¥¸¥Í¥¹Åª¤ËµÕ¸ú²Ì¤«
à±ê¾å¥¯¥¤¡¼¥óá¤Î²ÃÆ£¼ÓÎ¤¡Ê£³£°¡Ë¤¬ËÜÎÎÈ¯´ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡²ÃÆ£¤È¸À¤¨¤Ð¡¢¥«¥Õ¥§Å¹°÷¤¬»ý¤Ã¤Æ¤¤¿¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¤ò¡Ö¤³¤ì¤¸¤ã¤Ê¤¤¡ª¡×¤È´ãÁ°¤ÇÃ¡¤ÄÙ¤¹Æ°²è¤¬Àä»¿±ê¾åÃæ¡£¤³¤ì¤ËÂÐ¤·¡¢²ÃÆ£¤Ï£²£¶Æü¤Ë¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¤·¡¢¥Õ¥¡¥ó¤«¤é¤Î¡Ö±ê¾åÆ°²è¤ò»Ò¶¡¤Ë¸«¤»¤é¤ì¤ë¤«¡©¡×¤È¤¤¤¦¼ÁÌä¤Ë¡Ö¤ä¤é¤»¤Ë·è¤Þ¤Ã¤Æ¤ë¤ä¤ó£÷£÷£÷¡×¤ÈÅú¤¨¡¢¤¢¤Ã¤µ¤êà¥Í¥¿¤Ð¤é¤·á¤·¤¿¡£
¡¡²ÃÆ£¤ÏÆ°²è¤òÌäÂê»ë¤¹¤ë¿Í¡¹¤Ë¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤¿¤Á¤Î¤è¤¦¤ÊÊý¤Î¤»¤¤¤ÇÆüËÜ¤Î£Ô£Ö¤¬¤É¤ó¤É¤óÌÌÇò¤¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤ë¤³¤È¤ËÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤Æ¡×¤È¥Ô¥·¥ã¥ê¡£
¡¡ÁûÆ°¤Ë¤Ê¤ê¡¢¥Ñ¥ó¥±¡¼¥Å¹¤ËÅÅÏÃ¤¬»¦Åþ¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦»ØÅ¦¤Ë¤â¡Ö¥¤¥¿¥º¥éÅÅÏÃ¤Ê¤ó¤Æ°ìÀÚ¤¤Æ¤Ê¤¤¤·¡¢¤¹¤Ù¤ÆÅ¹ÊÞ¤ÈÂÇ¤Á¹ç¤ï¤»ºÑ¤ß¤ÎÂæËÜ¤Ç¤¹¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¹â¾Ð¤¤¤Î²ÃÆ£¤Ï¡Ö¥Ñ¥ó¥±¡¼¥¡¢ÌÌÇò¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ë¤Ê¤éÂç´Ö°ã¤¤¤Ç¤¹¡×¤ÈÍ¡¤¹°Õ¸«¤Ë¤â¡Ö¤¢¤Ê¤¿¤â¡¢Áá¤¯¼ÓÎ¤¤¬ºî¤Ã¤¿ÂæËÜ¤Ë¤Þ¤ó¤Þ¤È¥Ï¥Þ¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ËÁá¤¯µ¤¤Å¤¤¤¿¤é¡©¡×¤ÈàÄ©È¯á¡£
¡¡¥Í¥Ã¥È¾å¤ÏÂç¹Ó¤ìÌÏÍÍ¤À¤¬¡¢¤Ê¤«¤Ë¤Ï¡ÖËÜÅö¤Ë¥ä¥é¥»¤Ê¤é¡¢¤½¤ì¤òÎÉ¤·¤È¤·¤¿Å¹¤Ë¤Ï¹Ô¤¤¿¤¯¤Ê¤¤¤ó¤À¤±¤É¡×¤ÈàµÕ¸ú²Ìá¤ò»ØÅ¦¤¹¤ëÀ¼¤â¾å¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£