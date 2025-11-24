焦ってるのがバレバレ！クリスマス一か月前の「悪あがき」９パターン
クリスマスが近づくにつれて、「一緒に過ごす彼氏が欲しい！」と積極的に相手を探し始める女子は少なくありません。しかしあまりに露骨だと、傍目には見苦しく映ってしまうので、気を付ける必要がありそうです。そこで今回は、10代から20代の独身男性に聞いたアンケートを参考に「焦ってるのがバレバレ！クリスマス一か月前の『悪あがき』」をご紹介します。
【１】新たな出会いを求めて合コンに参加しまくる
「毎週、いろいろな部署の知り合いにセッティングを頼んでいるらしい」（20代男性）など、とにかく合コンに精を出すパターンです。知らず知らずのうちに獲物を狙うハンターのような目になっているかもしれないので、ときどき鏡でチェックしてみましょう。
【２】「今年はぼっちクリスマス」と聞いてもいないのに自己申告したがる
「『そんなこと聞いてねーよ！』と思うけど、なんだか哀れ」（20代男性）というように、なりふり構わないアピールは、みっともないのを通り越して気の毒がられてしまいそうです。ぼっちアピールは、相手から聞かれたときだけにとどめたいものです。
【３】周囲の男性にやたらにボディタッチをし始める
「『ねえねえ○○君！』と腕に手をかけてきたり…。何が狙い？」（20代男性）など、男性の体に触ることで親密度を増そうとするのも、露骨に映るようです。この手のアプローチを嫌がる男性もいるので、反応を探りながら徐々に試したほうが無難でしょう。
【４】寒いのに胸元や脚を出した露出が多めの服を着るようになる
「急にミニスカートを履いてくるようになった」（10代男性）というように、真冬にもかかわらず肌を出したファッションは、何らかの意図を感じさせてしまうようです。季節外れの服装は常識を疑われかねないので、冬らしいオシャレを心がけたほうが良いかもしれません。
【５】髪型を一般受けするモテ系のスタイルに変える
「『巻髪なんて面倒』とか言ってたくせに、キメキメの縦ロールで登場（笑）」（20代男性）など、突然ヘアメイクに凝り出すのも、滑稽に思われてしまうようです。とはいえ、似合っていれば問題ないので、髪形を変えたければ美容院で相談してみると良いでしょう。
【６】男性が参加する飲み会があれば無理やり顔を出そうとする
「『隣の課の人と飲むなら私も』とせがまれて、仕方なく連れていきました」（20代男性）というように、男の人と飲む機会に貪欲な姿勢は、ともするとがっついて見えるようです。せめて、もっともらしい理由をつけて参加したほうが良いかもしれません。
【７】世間話を装って、知人男性にクリスマスの予定を聞きまくる
「『もう年末か…。で、クリスマスはどうするの？』って（笑)。あまりにミエミエで」（20代男性）など、何かにかこつけて彼女の有無を聞き出そうとするのも、あからさまだと思われてしまうようです。直接聞く前に、SNSの投稿などをチェックして身辺を探ってみましょう。
【８】普段は相手にすることさえない男性に、突然話しかけるようになる
「俺のことなんて全然興味なかったはずなのに」（20代男性）など、眼中になかった男性に媚を売り始めると、彼氏を作りたいという魂胆が伝わってしまうようです。共通の話題をきっかけに話しかけるなど、不自然に映らないような工夫が必要でしょう。
【９】突然カラコンにするなど、メイクや見た目に気合が入る
「ある日突然、瞳が茶色く大きくなってて、別の子かと思っちゃいました」（10代男性）など、あまりに急激な変化に、周囲は違和感を覚えるようです。いきなり男ウケを狙ったルックスにイメチェンするよりは、自分の持ち味を生かす方向で見た目を磨くほうが現実的でしょう。
イメージチェンジがあまりに唐突だったり、アピールが必死すぎたりすると、周囲にはみっともなく映ってしまうようです。ステキな彼氏を見つけるためにも、気持ちに余裕をもって臨んだほうが良いかもしれません。（倉田さとみ）
