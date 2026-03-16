負傷交代した鈴木を案ずる言葉を残した大谷■ベネズエラ 8ー5 日本（日本時間15日・マイアミ）野球日本代表「侍ジャパン」は14日（日本時間15日）、米マイアミで行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）準々決勝・ベネズエラ戦に5-8で逆転負けを喫し、大会連覇を逃した。初の8強止まりという屈辱的な敗戦に日本中が悲しみに包まれる中、大谷翔平投手（ドジャース）が試合後の囲み取材で、負傷交代した同級生の鈴