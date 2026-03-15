第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）、準々決勝が行われ、野球日本代表の侍ジャパンはベネズエラに5―8で敗れ、大会連覇を逃した。4強入りを逃したのはWBCで初めてとなった。歓喜にわくベネズエラの選手たちの姿を三塁側ベンチからぼう然と見送った。世界一連覇をかけた夢はついえた。伊藤はベンチで動けず、近藤は頭を抱えた。日本が終戦するやいなや、ネットではある“行動”が話題とな