WBCワールド・ベースボール・クラシック（WBC）は14日（日本時間15日）に行われた準々決勝で日本代表「侍ジャパン」がベネズエラに敗れ、8強で敗退。準決勝を含め、大会は続くが、日本の戦いは一区切りに。そんな中、今大会で「一人勝ち」「真の勝者」と称賛される存在があった。それはWBCでCMが再三流れた「渡辺パイプ」だ。お笑いコンビ・オードリーが出演し、「聖者の行進」の替え歌に合わせて、若林正恭と春日俊彰の2人が