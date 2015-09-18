安保法案の国会前デモ
『安保法案の国会前デモ』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2015年12月28日
2015年10月11日
2015年10月9日
2015年10月7日
2015年10月3日
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堀江貴文氏 安保関連法に反対する学生団体の矛盾を指摘
徴兵制反対を主張するくせにレミゼの民衆の歌を歌ってしまう団体と投稿した
トピックニュース
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NHK「ドキュメント72時間」の取材中に安保反対デモ参加者からヤジ
取材カメラが進むと、ある参加者は「NHKちゃんと報道しろ！」とヤジ
トピックニュース
2015年9月26日
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反安保の学生宅で警察が法律無視の家宅捜索か SEALDsへの脅し？
24日、家宅捜索は1時間以上続いたが押収物はチラシ類やメモなど6点のみ
日刊ゲンダイDIGITAL
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安保法案の可決から1週間 国会周辺は「祭りの後」感漂い閑散
議事堂前では何万もの人が戦争反対を訴えていたが、いたのは3人の男性のみ
Jタウンネット
2015年9月24日
2015年9月21日
2015年9月20日
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爆笑問題の太田光は反対デモの有効性に疑問「結果的に協力してしまう」
安倍晋三首相は「反対世論」と戦う政治家を目指している、と持論を展開
デイリースポーツ
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SEALDsの奥田愛基氏、安保法案成立後に絶叫「賛成議員を落選させよう」
奥田愛基氏は「今日は終わりじゃなくて安倍政権を倒す始まりの日」と絶叫
日刊ゲンダイDIGITAL
2015年9月19日
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安保法案の国会前デモ 津田大介氏のTwitter投稿画像が拡散
多くの人に踏まれ汚れたものとみられる政治家の写真が投稿されている
ガジェット通信
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堀江貴文氏が安保法案反対のデモを番組で批判「祭り気分でトランス状態」
「結構ね、祭り気分でトランス状態になっちゃっている人もいて」と指摘
トピックニュース