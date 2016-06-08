AKBINGO!
『AKBINGO!』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2021年3月17日
2019年9月25日
2019年8月31日
2019年8月21日
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峯岸みなみが「AKBINGO!」終了に感慨「私を鍛えてくれた番組」
峯岸みなみは21日にTwitterで、体当たりで臨んだという同番組出演を回顧
日刊スポーツ
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日本テレビ「AKBINGO！」9月で終了へ 11年半の歴史に幕
2008年10月の番組スタート以来、11年の歴史に幕を下ろす
スポニチアネックス
2019年5月23日
2019年5月16日
2017年5月31日
2017年3月15日
2016年9月12日
2016年8月18日
2016年7月20日
2016年6月29日
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AKB48メンバー 新MC就任のウーマンラッシュアワーに悲鳴
ウーマンラッシュアワーがスタジオに登場するとメンバーからは悲鳴
トピックニュース
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「AKBINGO！」新MCはウーマンラッシュアワー 泣き出すメンバーも
村本大輔が姿を隠し、別室から高圧的な指示を連発すると泣き出すメンバーも
スポニチアネックス