直撃LIVE グッディ！
『直撃LIVE グッディ！』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
2024年3月24日
2020年9月11日
2020年9月7日
2020年9月1日
-
橋下徹氏、昭恵夫人の問題行動に私見 ファーストレディー制度策定の勧め
橋下徹氏は番組で、公的な支えがある中で自由に動きすぎるのは問題と指摘
スポーツ報知
-
「野党に行って党首として自民と戦えば」橋下徹氏が石破茂氏に離党勧める
石破氏は「野党に行って党首として自民と戦えばいい」とコメント
スポーツ報知
2020年8月21日
-
炎天下でのリポート続行を要求した安藤優子 パワハラになる？
弁護士ドットコム
-
安藤優子の「押し付け合い」が始まる？フジテレビ内部関係者が憶測
「直撃LIVE グッディ！」は打ち切りと言われているが、安藤の今後は未定
東スポWEB
2020年8月20日
-
炎天下の中継めぐり安藤優子に批判 これまでも発言で炎上
炎天下でリポートする女性ディレクターとのやり取りに、批判の声が殺到
女性自身
-
炎天下で中継続行を指示した安藤優子に批判 フジテレビがコメント
同局は日刊スポーツの取材に、今回の経験を今後に活かしていくとコメント
日刊スポーツ
-
炎天下レポの女性Dに「熱中症はなかった」体調問題なしとフジ回答
SNSでは「笑っている場合じゃない」「死んだらどうする」といった声が浮上
J-CASTニュース
-
安藤優子への批判に触れなかった「グッディ」ネット上では説明求める声も
20日の同番組では、安藤らがこの件を事実説明、謝罪する場面はなかったそう
東スポWEB
-
安藤優子の炎天下レポ続行要求 茂木健一郎氏「TVのノリの問題」
中継続行を求めた安藤優子に批判の声があり、茂木健一郎氏がSNSで言及
デイリースポーツ
-
グッディ公式Twitterに女性ディレクターを心配する声続々 酷暑中継
京都・嵐山からの中継で酷暑を伝える際、用意した温度計は40度を超えていた
デイリースポーツ