『古川雄輝』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
1日放送の第24話のラストシーンで、主人公が病院のベッドで目覚める展開
Real Sound
英文の「オリンピック見てる？」との投稿が、中国で波紋を呼んだという
週刊女性PRIME
11日に所属事務所およびTwitterを通じ、第1子となる女児の誕生を報告した
オリコンニュース
22日に入籍し、女性は現在第1子を妊娠中で秋頃に出産を予定していると報告
「趣味が麻雀で11年くらいやっている」という古川は、会見で専門用語を連発
途中から元SKE48の柴田阿弥が合流して、楽しそうに会話していたと目撃者
主演の古川雄輝は、日米のスタッフに満場一致で選ばれたという
モデルプレス
プロのドラマーを目指している青年・河合二郎役に林遣都が決定した
原作漫画でも人気の高い、岩倉具視の直属部隊のチームリーダー安倍蒼世役
古川は自身が映っていない映像を見て「これ僕じゃないです」と指摘
トピックニュース
Peachy
北京で開かれた出演ドラマのイベントにはファンが殺到
クランクイン！
日本のチームが中心となっており、同ドラマ独特の雰囲気をそのまま継承する
Record China