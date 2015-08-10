『栗原類』に関するニュース記事一覧。トピックスで扱われた注目ニュースを掲載しています。
山田涼介と栗原類の大河ドラマ初出演に、ネット上では期待と不安の声が
週刊女性PRIME
学校からは「類君だけこれができません」といった指摘を受けたことも
読売新聞オンライン
女性自身
2014年の番組内で、16年に結婚を意識するも離婚、19年に魅力が上がると栗原
デイリースポーツ
男性より女性の方が片付けが苦手な場合「だらしがない」と言われると栗原類
キャリコネニュース
息子の発達障害が発覚した際、発達障害のある自分のせいだと思ったという
ダ・ヴィンチWeb
学校からの風当たりが強くても、母が栗原を責めることはなかったそう
日本流の子育てに当てはまらないような、柔軟な育て方をしてくれたという
プレジデントオンライン
「ファインディング・ニモ」で、物事をすぐに忘れてしまうドリーを見た栗原
恋人を作るより「遊戯王カード」の収集のほうが楽しいと話す栗原
トピックニュース
発達障害だと気づいたのは18才の時で「ファインディング・ニモ」がきっかけ
NEWSポストセブン
1番の特徴は神秘的なオーラで、笑わないのが魅力だと筆者は指摘
夜12時に店を出ると、3人は二階堂のマンションに移動していったそう
2015年5月25日の番組で、栗原は自身の注意欠陥障害を明かしている
オリコンニュース
大作系に呼ばれることが多い藤本の場合「テレビの3〜4倍」とのこと
ナリナリドットコム
周囲に既婚者がいるために「自分自身を焦らせてしまう」と指摘した栗原
1位には、49.3％ の支持を得てウエンツ瑛士がランクイン
女子SPA！