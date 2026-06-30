鶴岡市などによりますと、きょう午後１時ごろ、山形県鶴岡市小岩川で子グマ１頭が目撃されました。 子グマは山から国道７号へ降りてきたとみられ、目撃者が声を出すと子グマは山へ戻っていったということです。 近くには住宅もあり、市が注意を呼びかけています。