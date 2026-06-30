鹿児島市で28日、軽乗用車を運転し、別の軽乗用車に衝突して男性にけがをさせたあと、救護せずに逃走した疑いで、25歳の会社員の男が逮捕されました。 過失運転傷害とひき逃げの疑いで逮捕されたのは、鹿児島市草牟田1丁目の会社員・入口悟志容疑者（25）です。 救護せずに車を現場に置いたまま… 鹿児島中央警察署によりますと、入口容疑者は28日午前6時ごろ、軽乗用車を運転し鹿児島市春日町の国道10号の交差点で、別の軽乗