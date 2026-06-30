海外メジャー第3戦の「KPMG全米女子プロ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。【連続写真】山下美夢有が最高のお手本最も簡単なスライス対策って？女子ゴルフ史上最高となる賞金総額1300万ドル（約21億円）がかかった試合。優勝したユ・ヘラン（韓国）が195万ドル（約3億1390万円）を獲得し、通算276万7471ドル（約4億4820万円）として15位から2位にジャンプアップした。大会2位のユン・イナ（韓国）は116万9107