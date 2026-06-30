Hカップのバストを武器に人気を博すグラビアアイドルの天野ちよが、6月30日発売の週刊誌『FLASH』（光文社）の表紙＆巻頭グラビアに登場した。【写真】妖艶すぎる！圧巻のショットを公開した天野ちよ7月10日に発売される1st写真集に収まりきらなかったカットを、独占公開。沖縄を舞台に、最大露出に挑んだ艶っぽいカットの数々は必見だ。同誌には緑川春菜、石橋てるみ、新田妃奈、沢口愛華、安藤笑、兵頭美波らも登場した。