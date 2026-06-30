向こうからスカウトしてきたくせに、面接でピントのずれた質問ばかりしてくる企業には本当にがっかりする。投稿を寄せた50代女性（企画・マーケティング・経営・管理職／年収800万円）は、あるスタートアップ企業から声をかけられ、数回の面接を経て最終まで進んだ。相手は60代のトップで、過去に大手企業の役員だった人物だという。しかし、面接の内容はかなり微妙だった。「労働市場も理解していない上層部とは働きたくないと思