ブラジル代表とベスト16を懸けて激突森保一監督率いる日本代表は現地時間6月29日、アメリカ・テキサス州ヒューストン・スタジアムで、北中米ワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦ブラジル戦に臨む。これまで日本が出場した過去7大会で勝利のない一発勝負の舞台、会場は“カナリア”色で埋め尽くされており、完全アウェーの戦いが強いられる。7万人収容のヒューストン・スタジアムは。約85％がブラジルサポーターで、日