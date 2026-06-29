海開きを前に、阿南市の淡島海岸で6月28日、地元の住民らが清掃活動を行いました。この清掃活動は、淡島海水浴場を安全・快適に利用してもらおうと、7月1日の海開きを前に、阿南市と地元の観光協会などが行いました。28日は、地元の高校生や住民など約70人が参加。海岸にはペットボトルやプラスチック片のほか、前日に接近した台風7号の影響で大量の流木が打ち上げられていて、参加者は汗を流しながらごみを拾い集めていきました。