今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが自身の前髪の成長を映像で公開し、話題を集めている。４月の投稿で眉毛の上で切ったぱっつん前髪にイメチェンした姿を披露した岩田アナ。２９日までに自身のインスタグラムに「前髪成長日記〜２ヶ月半の記録」（原文ママ）とつづると、自身のオフショットを映像でアップ。眉毛のかなり上で切ったぱっつん前髪から現在の前髪の長さまで伸びていく過程を公開し