ＴＢＳ系「ＴＨＥＴＩＭＥ，」（月〜金曜・午前５時２０分）は２９日、歌手で俳優の美輪明宏さん（享年９１）が２０日に老衰で亡くなったことを報じた。番組では過去に美輪さんが出演した同局のバラエティー番組で総合司会の安住紳一郎アナウンサーと共演したシーンの映像などを流し、美輪の人となりを伝えた。番組に寄せられた「美輪さんの願う平和な世の中になってほしいです。今の時代に必要な言葉を残してくれてありが