滋賀県彦根市にある彦根城の石垣の一部が崩落しているのが見つかりました。 台風7号と8号による大雨の影響とみられています。 彦根市の文化財課によりますと、彦根城の内堀沿いにある「米蔵水門石垣」と呼ばれる部分が幅6.5ｍ・高さ2.5ｍに渡って崩れたということです。 27日午前11時ごろ、通勤途中の市職員が発見。けが人はいないということです。 「米蔵水門石垣」は一昨年7月にも大雨で別の場所が崩れる被害が出ていて、現